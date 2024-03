Foliage “a pagamento” a Canfaito

Per ammirare il foliage o gustarsi il refrigerio all’ombra delle fronde dei grandi faggi si dovrà pagare anche quest’anno. Il Comune di San Severino, in accordo con l’Unione montana Potenza Esino Musone, ente gestore della riserva naturale, ha infatti deciso di tornare ad istituire la sosta a pagamento nell’area parcheggio all’interno di Canfaito. Sarà attiva nelle giornate di massima affluenza per ponti, festività e per il periodo del foliage, che solitamente richiamano una grande presenza di turisti e visitatori e, di conseguenza, di tantissimi veicoli a motore: il 2 giugno, il 15 agosto, dal 20 al 27 ottobre e 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17 e 24 novembre, sempre dalle 8 alle 20.

All’interno del pianoro verrà quindi individuata un’area di sosta di circa 9mila metri quadrati che sarà affidata a una ditta per la gestione dei parcheggi a tariffa fissa di 10 euro per camper, motorhome e van (il campeggio sarà comunque vietato), di 5 euro per gli autoveicoli e gratuito per i motociclisti. Nello stesso periodo sarà demandata alla polizia locale, alle forze di polizia e al personale della ditta affidataria dell’incarico la regolamentazione della viabilità per l’accesso e il deflusso della località di Canfaito ma anche della frazione di Elcito. «Il provvedimento ha lo scopo di sostenere i costi di gestione viabilità, di pulizia e manutenzione dell’area ma anche di alleggerire la pressione del traffico veicolare verso una migliore salvaguardia dell’ambiente – fa sapere il Comune – in situazioni meteorologiche avverse dove l’afflusso di visitatori venisse meno, o per motivi di forza maggiore, i servizi non verranno espletati o espletati solo in parte, senza la necessità di riscossione del contributo di parcheggio».