Importante visita istituzionale per la città di Matelica e altrettanto importante doppia inaugurazione all’azienda Antonio Merloni Pressure Vessels. Sabato alle 10 ci sarà infatti l’apertura di una mostra fotografica dedicata a Enrico Mattei nella sede dell’azienda in via A. Merloni 2.

Fu proprio Mattei a volere lo stabilimento di produzione delle bombole da gas a Matelica, aperto esattamente 70 anni fa nel 1954. Oltre alla mostra, verrà inaugurata anche la nuova linea produttiva della Antonio Merloni. Vista l’importanza del doppio evento, arriveranno a Matelica il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016 Guido Castelli.