Rush finale per le dieci intense serate di Audizioni Live di Musicultura con i 60 artisti convocati a Macerata al Teatro Lauro Rossi, selezionati su 1.187 iscritti al Concorso. Nell’ottava serata, Sandro Barosi, di Cremona, ha conquistato il Premio del pubblico, la Targa Banca Macerata grazie ai voti dei numerosi presenti a teatro e a quelli dei social, consegnata da Sabrina Cruciani, direttrice della sede di San Severino di Banca Macerata e da Antonio Bravi sindaco di Recanati, città nella quale, il 25 e 26 aprile, in diretta su Rai Radio 1, si svolgerà il concerto dei 16 finalisti che verranno selezionati dagli ascolti delle Audizioni Live.

Sandro Barosi, classe 1999, ha presentato a Musicultura “Venezia di sera”, una canzone d’amore dai toni nostalgici ambientata nella Serenissima al calare del sole e “Calvatown” una caricatura movimentata della vita di provincia, brani dove esprime un legame indissolubile con i suoi luoghi: Cremona dove è nato e Venezia dove vive, origine e sviluppo di una poetica radicata nel tempo e nello spazio. Dal 2021 lavora con i musicisti e produttori Giacomo e Tommaso Ruggeri, con i quali ha dato vita al suo progetto solista, presentato al Porte Aperte Festival di Cremona, in apertura a gIANMARIA. Recentemente, Sandro Barosi è uscito con il singolo autoprodotto “Un re”, anticipazione del suo prossimo EP.

Bianca Frau classe 1994, originaria di Sassari e trapiantata a Bruxelles si è esibita con i brani “Cosa resta” e “Va tutto bene” dove miscela la sua formazione jazz con basi techno e sonorità elettroniche su testi che esprimono sentimenti ed emozioni di vita. Nel 2019 ha conseguito il diploma di primo livello in canto jazz presso il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari, ha proseguito gli studi musicali a Bruxelles, ottenendo il Master in Canto Jazz presso il Koninklijk Conservatorium Brussel nel 2022, sotto la guida del cantante David Linx. Nel 2022, Bianca ha pubblicato il suo primo singolo “Illumina”, e nel 2023 il singolo “Cosa resta”. Attualmente si dedica alla creazione del suo prossimo EP, prodotto dal batterista francese Jean Prat.

Da Carugate (MI) per la prima volta su un palcoscenico di fronte ad un pubblico Porce, all’anagrafe Emiliano Porcellini, classe 1974, con le canzoni dal sound rock nate durante la pandemia “La fine della festa” e “Cardiosentimentale”. Porce è un tecnico informatico che riscopre la sua vecchia passione per la musica durante il lockdown. Dopo l’incontro con due musicisti ventenni inizia a scrivere e incide alcune pre-produzioni per un progetto che vedrà la luce nell’estate del 2024.

Fil è Filippo Ricchiardi, torinese di nascita e canadese di adizione, si è esibito con “Attore” e “Cupido è morto” brani dove combina agli elementi tipici del songwriting indie e pop- elettronico la ricercatezza armonica e melodica del proprio background classico e jazzistico. Concluso il liceo a Torino, Fil si trasferisce ad Halifax in Canada, per studiare composizione musicale, inserendosi nella scena musicale locale. Nel 2022 sente l’esigenza di tornare a esplorare la sua lingua madre, partecipa a X-Factor e firma poi con Mite e ADA Music Italy (Warner Music).

Dalla Valtellina l’energia dei The Snookers, il duo di Morbegno, composto dai giovani artisti Anita Maffezzini (voce) e Federico Fabani (chitarra), con i brani “Rabbia” e “Guai”. Nel 2022 The Snookers pubblica “Camaleonte”, seguito da “Cosa sai di me”, “Oro e Guai” scelto come video della settimana da MTV New Generation. Nel 2023 esce il loro primo disco L’universo si arrende a chi è calmo, che il duo porta dal vivo al Morborock, in apertura ai Marlene Kuntz.

Pit, all’anagrafe Pietro Lisciandrano, di Segrate ha proposto “Tera” e “Indelebile” brani dal sound pop leggero e dal significato profondo. Classe 1996, Pit inizia a suonare live in strada, in giro per l’Europa . Nel 2020 pubblica il singolo “Punto” e poi “Psichedelia”, inserito nella playlist New Music Friday. Nel 2021 pubblica “Loop” e “Stanchi” con il produttore Giorgio Pesenti. Distribuiti e prodotti in modo indipendente, i quattro singoli hanno totalizzato più di 1 milione di streams su Spotify. Nel 2022 escono i singoli “Meme” e “Indelebile”. Nel dicembre scorso pubblica “Tera”, il primo singolo prodotto da Federico Laini, anticipazione del prossimo album.

Stasra si esibiranno Tommi Scerd (Genova), Marta Frigo (Milano), Belfiore (Ravanusa), Santoianni (Vigevano), Alessio Alì (Gioiosa Ionica) e mmara (Milano). Domani, decimo giorno di Audizioni live, dalle 17 saliranno sul placo di Musicultura gli ultimi sei artisti dei 60 convocati a Macerata: Tina Platone (Mirandola); dadasutra (Milano); /handlogic (Firenze); Boetti (Roma); Glas (Catanzaro); Edel (Roma). Le audizioni live sono trasmesse in diretta anche sulla pagina Facebook di Cronache Maceratesi.