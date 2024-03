Continuano in un teatro Lauro Rossi di Macerata sempre gremito le audizioni live di Musicultura con i 60 artisti selezionati sui 1187 iscritti al concorso. Nelle prime file in attento ascolto la giuria dell’organizzazione e le giurie degli atenei composte dagli studenti Giulia Albertini, Noemi Antonelli, Silvia Ardini, Micaela Cozza, Mattia Crescenzi, Beatrice Dionisi, Daniele Ferrante, Leonardo Menini, Elena Novelli e Valentina Segura dell’Università di Macerata e dagli studenti Floriana Carlettino, Luca Favia, Martina Gasparrini, Emanuele Giampaoli, Lucia Lucernoni, Nicola Piccinini, Lorenzo Pirchio e Alessandro Silla dell’Università di Camerino.

Andrea Di Donna di Roma ha conquistato il premio del pubblico, la Targa Banca Macerata grazie ai voti dei presenti al Teatro Lauro Rossi e a quelli dei social, consegnata dall’assessore ai grandi eventi Riccardo Sacchi e dal Leonardo Lucinato di Banca Macerata. L’energia di Di Donna, accompagnato dalla sua band, ha travolto i presenti in un intenso live con le canzoni “Fulmine” che ha dedicato al giornalista recentemente scomparso Ernesto Assante e “Tmfi” ovverosia “Tu mi fai impazzire”, scritta in un parcheggio del Carrefour mentre ascoltava Lucio Dalla. Cantante e musicologo, Di Donna ha alle spalle collaborazioni in ambito musicale, teatrale e cinematografico. Pubblica “Cadillac” nel 2021 ed entra nella playlist editoriale “Scuola Indie” esibendosi all’Auditorium Parco della Musica Retape Festival. Nel 2022 crea un blog dedicato alla musica emergente, “Flow”, dove ospita artisti e tiene lezioni sulla loro musica. Di recente si è esibito con successo a Parco Appio, Largo Venue e al Glitch Festival.

Went, proveniente da Bari, classe 1996, all’anagrafe Emanuele Porrelli, è un cantautore e musicista pugliese emigrato a Londra che ora vive a Milano. A Musicultura ha presentato i brani “Tornare” e” Idealizzami” dove affoga i suoi testi tra le acque salate di casa e la pioggia della City. Da Londra il cantautore ha preso un’ondata alternative pop che oggi abita il suo disco d’esordio, “Idealizzami”, il risultato di anni di silenzio alla ricerca di un nuovo porto sicuro, nato dalla collaborazione con il duo Rgb Prisma, Marco Menchise e Giuliano Vozella, e preceduto dai singoli “Tornare” e “Vino rosso”.

Da Ascea (Sa) sul palco di Musicultura il progetto artistico Poetica da Combattimento del duo Alfonso D’Auria e Antonio Maiuri con i brani “Vendo e compro” e “Uno e zero”. La ricerca del loro progetto ha l’obiettivo di liberare la parola da ogni straripante tentazione di retorica per toccare l’emotività più essenziale attraverso poesia e sonorità noise. Dopo il primo singolo estratto “Basta così poco”, “Il mondo non è” con ‘O Zulù è il secondo singolo in collaborazione artistica con Ruben Iardino che anticipa il debut album “Life” in uscita il 30 maggio.

Dolci note quelle di Irene Buselli, 27 anni di Genova che si è esibita con le canzoni “Così sottile” e “Un dolore banale”. Irene Buselli è una matematica: di giorno, si occupa di intelligenza artificiale e di notte indaga quella umana scrivendo canzoni. Negli anni ha suonato nei luoghi più disparati, nel 2023 ha vinto il Premio Bindi e il premio della critica e per il miglior testo al Premio Bianca d’Aponte ed è stata finalista a “L’Artista che non c’era”. Irene Buselli è una delle fondatrici di Canta fino a dieci, collettivo femminista nato per affermare spazio alle donne nella scena musicale italiana. Nel settembre del 2023 è uscito il suo primo album dal titolo “Io, io, io”.

gaberlover è Gabriele Lo Verde, cantautore di Palermo classe 2002: ha offerto al pubblico le sue canzoni “Anarchia e figa” e “Tramamaro” dove racconta prima l’illusione e poi la disillusione amorosa. Studente universitario a Firenze, gaberlover suona il pianoforte e frequenta il conservatorio a periodi intermittenti. Ha pubblicato in tutte le piattaforme dei pezzi strumentali elettronici e il brano umoristico e allegorico dal titolo “Non c’è due senza me”. A novembre 2023 è uscito il suo primo lp dal titolo “Rodo dentro”. Numerose sono le sue le esibizioni live a Palermo e Firenze per attività di natura sociale.

Da Sala Consilina in provincia di Salerno, la forza e la vulnerabilità di feeda, classe 1998 espressi i brani “Fanculo i fiori” e “Quinto piano” . Cantante, autrice e musicista con la sua scrittura mescola l’indie a sonorità pop sperimentale, creando un sound carico di emozioni a volte contrastanti tra loro. Il suo inchiostro è lo sfogo di un’adolescente che affronta la vita con i sogni di bambina e la consapevolezza di una donna. Nel 2022 pubblica “Solstizio d’inverno”, singolo che anticipa il suo primo progetto musicale La misura delle cose, un ep di sei brani dal sound urban con sfumature elettroniche.

Questa sera saliranno sul palco del Lauro Rossi: Bianca Frau (Sassari), Pit (Segrate), The Snookers (Morbegno), Porce (Carugate), Sandro Barosi (Cremona) e fil (Torino). Domani si esibiranno Tommi Scerd (Genova), Marta Frigo (Milano), Belfiore (Ravanusa), Santoianni (Vigevano), Alessio Alì (Gioiosa Ionica) e mmara (Milano). E’ possibile seguire la diretta live sulla pagina Facebook di Cronache Maceratesi.