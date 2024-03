Riflettori puntati su Macerata dove si stanno tenendo le audizioni live della 35esima edizione di Musicultura nel sempre gremito teatro Lauro Rossi che ha visto l’esibizione di sei nuovi artisti tra i 60 convocati in città, selezionati su 1.187 iscritti al concorso.

16 saranno i finalisti che verranno scelti dalla giuria di Musicultura capitanata dal direttore artistico del Festival Ezio Nannipieri e formata da Stefano Bonagura, giornalista e produttore artistico di Musicultura, Marco Maestri compositore, Massimiliano Stramaglia docentre dell’università di Macerata, Daniele Tomassoni docente dell’università di Camerino, la cantautrice Roberta Giallo, la regista cinematografica Giulia Grandinetti e le due giurie composte dagli studenti delle università di Macerata e Camerino.

Eda Marì di San Lucido in provincia di Cosenza si è aggiudicata il Premio del pubblico, la Targa Banca Macerata grazie ai voti dei presenti al teatro Lauro Rossi e a quelli dei social, consegnata dal direttore generale dell’Università di Macerata Domenico Panetta e da Edoardo Faletti di Banca Macerata.

Eda Marì è la cantautrice Edda Maria Sessa, accompagnata dalla band e dalla coreografia della sorella, ballerina di danza, Gaia Rita, ha offerto una intensa performance con i suoi brani “Tossic” e “Zero coraggio” su testi con alcune frasi in dialetto calabrese. Eda Marì vive da sempre nella musica, prima come ballerina, nella scuola di danza della madre e poi come cantautrice. Nel 2019 pubblica il suo primo brano inedito: Male che la porterà l’anno successivo ai Live di XFactor 2020 con Mika che ha definito la sua performance ai Bootcamp “super potente”. Nel 2023 pubblica “Criatura” il suo ultimo singolo feat endlymusic. Nel 2024 inizia un altro progetto sperimentando un nuovo linguaggio, facendo mix tra i suoi dialetti il calabrese e il campano.

Sul palco di Musicultura la seconda artista marchigiana in gara tra i 60 convocati alle Audizioni Live a Macerata: Veronica Forlani, in arte Veri, classe 2003 di Pesaro. Nei brani ricchi di immagini “Rosa dei 20” e “Anfiteatro” ci sono esperienze e sentimenti trasformati in musica. Verri cerca di tradurre in melodie e arrangiamenti ciò̀ che della musica studia, convinta che la spontaneità̀ sia la chiave affinché́ la musica arrivi al cuore delle persone. Studente di filosofia a Bologna, dal 2019 studia Canto Jazz al Conservatorio “G. Rossini”. Il suo terzo singolo, Uragani, è uscito nel 2023 per Orangle Records. Nel 2024 firma con Needa Records.

Nyco Ferrari è stato l’artista più applaudito dal pubblico presente in teatro, cantautore indie pop adottivo di Milano, nei brani presentati “Sono fatto così” e “Lecca lecca” riecheggia il sound delle capitali in cui ha vissuto Londra, Dublino, Parigi, Shanghai, New York. Le tante influenze dei suoi viaggi nel Mediterraneo convergono nelle sue performance, dalla scrittura alla pasta sonora, con un’energia rigeneratrice.Nel 2017 pubblica il suo primo Ep Ci siamo e l’album Sipario. Firma con Golpe Music e pubblica sette singoli prodotti da Chris Nolan, Shune e Jiz, fino al suo primo album Sono fatto così nel 2023.Tra i numerosi concerti, Nyco ha suonato per Sofar Sound, Zero, The Box late show, Balcony TV, Musica Distesa, AIM festival, ha aperto i live di molti artisti tra cui La Rappresentante di Lista.

Atmosfere nostalgiche e coinvolgenti quelle create da Marco Boccuto di Monza nei brani “Come faremo?” e “Razza di ragazza”. Il cantautore suona il pianoforte e la chitarra acustica sia come solista che in diverse band. Specialista dell’udito, nel 2017 realizza “Concerto al buio”, un’esperienza sensoriale che amplifica l’impatto di ascolto. Nel 2018 rilascia il video “Forse no”, seguono i singoli “Boom boom”, “Lo scontro perfetto” e “Come faremo?” Insieme al produttore e chitarrista Claudio “Kupo” Cupelli lavora alle canzoni del suo primo disco “Il cielo non cade mai”, atteso per maggio 2024. Nel febbraio scorso è uscito il primo singolo estratto dal nuovo lavoro “Cinema a metà”.

Sul palcoscenico delle Audizioni Live Ardo, classe ’99 di Vasto con “Borderline” e “Fatto di te” canzoni romantiche piene di energia e passione. Il suo approccio con la musica arriva da ragazzo, spinto dalla voglia di emergere in una realtà dove il diverso viene criticato. Si avvicina alla scrittura in un periodo buio della sua vita per esprimere le sue emozioni contrastanti. Scrivere canzoni è l’unico modo per esprimere sé stesso e il mondo che gli “frulla in testa”. Dal 2020 si trasferisce a Milano per approfondire i suoi studi musicali e creare la sua identità artistica.

Francesco Faggi di Forlì classe 1999, si è esibito a Musicultura con “Presa male”, brano dal suo ultimo Ep Molto di più e “Ossigeno”, canzoni che regalano al pubblico la sua essenza di cantautore. Con una doppia vita artistica, da solista e in duo con la sorella Elena, Il cantautore, producer, pianista e performer Francesco Faggi ha conseguito la laurea in piano jazz e pubblicato il primo Ep Molto di più nel 2022, ha prodotto le uscite discografiche di Elena, tra cui il brano in concorso alle nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, il suo Ep Prevedibile e “Il mio posto”, brano che gli è valso il Premio Producer al Ciao Contest Lucio Dalla 2023. In duo con sua sorella ha guadagnato un Golden Buzzer a Italia’s Got Talent 2017 e ha partecipato alla finale di Una Voce per San Marino nel 2022.

Questa sera giovedì 7 marzo saliranno sul palco di Musicultura Poetica da Combattimento (Ascea), Irene Buselli (Genova), feeda (Sala Consilina), Andrea Di Donna (Roma), gaberlover (Palermo) e Went (Bari).

Domani venerdì 8 marzo si esibiranno Bianca Frau (Sassari), Pit (Segrate), The Snookers (Morbegno), Porce (Carugate), Sandro Barosi (Cremona) e Fil (Torino).

Dirette video anche sulla pagina Facebook di Cronache Maceratesi.