Chiesanuova, tris e terzo posto

Nel segno del tre. tre gol e tre punti per un Chiesanuova che torna a volare anche in classifica, risalendo sul terzo gradino del podio dell’Eccellenza. Altro pomeriggio di festa nel ritrovato “Sandro Ultimi”, il collettivo di mister Roberto Mobili stende 3-1 il Montegiorgio e centra la seconda vittoria consecutiva in casa vendicando lo stop di Montefano. Successo doveva essere contro i fermani terzultimi (ora penultimi) è successo è stato, grazie alla firma di Pasqui e alla prima doppietta di Sbarbati in un primo tempo strepitoso.

Il risultato si è concretizzato già all’intervallo e il 3-1 parziale, poi divenuto finale, sta persino stretto ai padroni di casa (pure rimaneggiati) che hanno annichilito i fermani nei primi 45’ ed hanno saputo produrre una miriade di opportunità. Per propria imprecisione e le parate di Forconesi il gap non è stato da “imbarcata”. I 39 punti blindano la permanenza nella massima categoria regionale e il sogno playoff rimane vivissimo quando mancano 6 turni.

Mobili non recupera nessuno degli elementi in dubbio, così in porta dopo quasi un anno torna titolare Carnevali. Senza Defendi e Mongiello nel 4-3-3 c’è il 2003 Trabelsi in mezzo. gli ospiti vengono da 4 ko di fila ma in trasferta hanno fatto meglio che in casa e al 6’ si fanno vedere con Albanesi che inventa per Lombardi chiuso all’ultimo. Il Chiesanuova pressa alto e forte, proprio su un recupero di Trabelsi 1’ dopo palla a Pasqui che all’altezza del dischetto non dà scampo a Forconesi: 1-0. Sulle ali dell’entusiasmo il Chiesanuova insiste, al 9’ Sbarbati prova il tiro a giro e palla out di poco. Si gioca ad una porta sola. I biancorossi dominano in mezzo dove il Montegiorgio manca completamente di filtro e intensità e come verticalizzano arrivano in porta. Al 10’ taglio di Trabelsi ben pescato, destro sul primo palo e Forconesi fa buona guardia. al 17’ Sbarbati scatta sul filo dell’offside ma davanti al portiere cincischia e si mangia il 2-0. Ancora Trabelsi impegna Forconesi poco dopo.



La differenza in termini di velocità e densità diventa abissale, Tanoni è super senza palla davanti la difesa intercettando tutto, il Chiesanuova sente l’odore del sangue e appunto lo “squalo” si fa perdonare. Al 26′ secondo assist di giornata per Trabelsi e praticamente a porta vuota Sbarbati fa 2-0. doppio e strameritato vantaggio. Non è finita, Bonifazi slalomeggia, sfera a destra per Sbarbati che entra in area e lascia partire la staffilata: 3-0 al 32′. Game over? ni perché 5’ dopo su corner, proprio Sbarbati svirgola, la palla finisce a Rossini che insacca da due passi.

Vagnoni stravolge i suoi con 3 cambi (4-3-3) nel secondo tempo, il Montegiorgio è più aggressivo ma rischia con le ripartenze, al 49’ Sbarbati calcia alto, al 53’ Badiali per Pasqui che si accentra e bravo Forconesi a mettere in angolo. le speranze ospiti di riprendere la gara finiscono al 56’ quando Albanesi fa una brutta entrata nell’area biancorossa, secondo giallo ingenuo per il capitano. Il Chiesanuova a questo punto decide di abbassare il ritmo e gestire, ma il guizzante Trabelsi vuol mettere il suo nome tra i marcatori: al 76’ destro che sibila a fil di palo. Entra anche Mongiello che all’87’ sfiora il poker, sinistro angolato e ancora Forconesi ad evitare la goleada.

Il tabellino:

CHIESANUOVA: Carnevali G., Molinari (30’st Corvaro), Iommi, Badiali (24’st Carnevali F.), Canavessio, Monteneri, Pasqui (39’st Dutto), Trabelsi (48’st Bruffa), Sbarbati (20’st Mongiello), Bonifazi, Tanoni. All.: Mobili.

MONTEGIORGIO: Forconesi, Monterotti (1’st Flaiani), Greco, Lombardi (1’st Milozzi), Rosa Gastaldo (1’st Cobo), Rossini, Verdesi (29’st Maranesi), Zancocchia, Zira, Albanesi. All.: Vagnoni.

ARBITRO: Spadoni di Pesaro

RETI: 7’ Pasqui, 26’ e 32’ Sbarbati, 37’ Rossini

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Canavessio, Monteneri. Espulso: Albanesi per doppia ammonizione. Corner 6-2. Recupero 1’ e 5’.