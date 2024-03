di Gianluca Ginella (foto di Federico De Marco)

Auto usata come ariete per sfondare la porta d’ingresso di un negozio di ottica, sul corso di Porto Recanati: rubate centinaia di occhiali da sole e bottino di diverse migliaia di euro (la quantificazione è in corso, sarebbe tra 10mila e 20mila euro). È successo tra le 3,30 e le 4 di questa mattina su corso Matteotti. I malviventi hanno preso di mira l’ottica Mauri.

Per fare il colpo hanno usato un’auto, sempre rubata a Porto Recanati, che hanno lanciato contro la porta a vetri del negozio. Dopo essere riusciti a sfondare il vetro sono entrati e hanno rubato gli occhiali da sole.

«Hanno portato via quello che sono riusciti a trovare – dice uno dei titolari -. Hanno preso 450 pezzi. È scattato l’allarme, così ho acceso le telecamere e ho visto le persone all’interno, erano in due, incappucciati. Ho subito chiamato i carabinieri». I malviventi sono però riusciti ad allontanarsi poco dopo usando l’auto rubata, che poi hanno abbandonato a distanza di poche decine di metri dal negozio di ottica.

A causa dei danni fatti dai malviventi per mettere a segno il colpo oggi la porta del locale è stata chiusa con del cartone dai titolari. Il negozio comunque ha ripreso a lavorare nonostante il furto.

Un’altra notte di tensione sulla costa dopo che ieri a Porto Potenza qualcuno aveva fatto saltare il bancomat delle Poste. In quel caso però i malviventi sono fuggiti senza riuscire a prendere nulla. Le indagini su entrambi i furti sono in corso e se ne stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Civitanova.