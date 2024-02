di Laura Boccanera

Bancomat fatto esplodere nella notte, ma i ladri scappano senza riuscire a portare via nulla. A metterli in fuga le grida dell’inquilina al piano di sopra. Una fortissima esplosione attorno alle 3 ha svegliato i residenti di via Perugia a Porto Potenza. Ignoti infatti hanno fatto saltare in aria con la tecnica della cosiddetta “marmotta” il bancomat dell’ufficio postale di Porto Potenza.

Una deflagrazione fortissima che tuttavia non ha aperto un varco per l’accesso al deposito che conteneva il contante. Dal piano di sopra a causa del forte botto una residente è stata svegliata di soprassalto e ha iniziato ad urlare costringendo i ladri alla fuga. Da un primo inventario sembrerebbe che i malviventi non siano riusciti a portare via nulla.

Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri della stazione di Porto Potenza comandata dal capitano della compagnia di Civitanova Angelo Chiantese. Sono in fase di acquisizione le immagini delle telecamere che potrebbero mostrare la dinamica dell’azione e fornire ulteriori dettagli circa l’identità degli autori del blitz.

Un episodio analogo è avvenuto lo scorso 3 febbraio con l’assalto allo sportello bancomat del centro commerciale Cuore adriatico, ma anche in quell’ occasione i ladri non sono riusciti ad avere accesso al deposito del contante. Le indagini sono in corso anche per capire se via sia una correlazione fra i due episodi.