Controlli lungo le strade e a contrasto dei furti. I carabinieri della Compagnia di Civitanova nei giorni scorsi hanno denunciato due persone per un furto di mille euro, arrestato due persone che erano evasi dai domiciliari e controllato 106 veicoli (23 le multe).

IL FURTO – Due giovani di vent’anni, marocchini, sono stati denunciati dopo essere stati bloccati poco dopo aver messo a segno un furto in un negozio di ottica di Civitanova. Secondo i carabinieri i due giovani avrebbero portato via numerose paia di occhiali dal negozio, per un valore di oltre mille euro. Sarebbero riusciti nell’impresa approfittando della distrazione del negoziante. Gli occhiali rubati sono stai recuperati e restituiti al proprietario.

I carabinieri hanno intensificato i controlli dopo che si sono verificati furti di auto, seppure si è trattato di casi isolati.

STRADE – Nel fine settimana e nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno controllato 106 veicoli, 138 persone e hanno fatto 23 multe. Denunciati sette automobilisti per guida in stato di ebbrezza- A tutti è stata ritira la patente.

EVASIONI – I militari della stazione di Porto Recanati, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un tunisino che si trovava agli arresti domiciliari all’Hotel House. L’uomo si sarebbe più volte allontanato da casa. Da qui la misura cautelare in carcere. Discorso simile per un italiano che vive a Morrovalle. I carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato in seguito ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere perché si sarebbe allontanato dagli arresti domiciliari.