di Laura Boccanera

Entrano nell’ottica Peroni di Civitanova e portano via sei occhiali di marca, il titolare li scopre e li rincorre sul corso. Recuperata la refurtiva. Francesco Peroni, titolare dell’omonimo negozio di ottica di corso Umberto I oggi pomeriggio ha sventato il furto di alcuni occhiali di marca per un valore complessivo di circa 700 euro.

Dopo essersi accorto dei pezzi mancanti è uscito e ha rincorso i due ragazzi, entrambi di origine magrebina, e inveendo contro di loro si è fatto riconsegnare la merce. E’ il secondo episodio nel giro di pochi giorni. Solo due giorni fa i carabinieri hanno denunciato due persone ritenute responsabili del furto di alcuni occhiali per un valore di mille euro in un altro negozio di ottica. In realtà i due ladri erano stati anche dall’ottica Peroni e avevano sottratto tre articoli. Di questi poi un paio è stato riconsegnato dai carabinieri che erano riusciti a risalire alla provenienza della refurtiva.

Anche stavolta la dinamica è stata simile. Attorno alle 16,30 due ragazzi, giovani, di origine magrebina sono entrati all’interno del negozio che si trova nel centralissimo corso Umberto I. All’interno il titolare Francesco Peroni, ex assessore al commercio e attuale presidente dell’Anpi: «attorno alle 16,30 sono entrati questi due ragazzi e subito mi sono un po’ insospettito – racconta – perché avevano con sé queste shopper di tela e ho mangiato la foglia dopo l’episodio della settimana scorsa. Il mio negozio è su due piani ed ero da solo per cui mentre uno dei due mi intratteneva per chiedere informazioni l’altro di sopra ha portato via sei occhiali da sole. Una volta usciti sono salito a controllare ed ho subito visto che erano stati portati via. Li ho rincorsi, erano scappati intanto verso il vicolo di via Bengasi e con qualche insulto e grida li ho costretti a riconsegnare la merce. Uno dei due era più spavaldo e quasi mi ha insultato a sua volta, l’altro si è scusato e sono scappati via». Circa 700 euro il valore della merce che stava per essere sottratta.