Furto d’auto a Porto Potenza, rubata una Toyota Yaris nella notte. Il proprietario l’ha scoperto stamattina al risveglio, l’auto era già arrivata in Puglia. Segnalate ai carabinieri due persone intente a trafficare vicino alcune piccole utilitarie, in un caso a metterli in fuga è stato un residente che dalla finestra ha urlato loro contro.

Blitz nella notte di una banda che alla fine è riuscita a portare via una Yaris di proprietà di una persona residente a Porto Potenza. Almeno altri due i tentativi di effrazione su altrettante vetture. Risveglio amaro questa mattina per i residenti di Porto Potenza che si sono accorti che nella notte ignoti avevano provato a rubare le loro automobili. Ad avvistarli anche una persona che aveva sentito dei rumori ed affacciandosi aveva trovato i due malviventi intenti a trafficare vicino ad un’utilitaria in sosta nei pressi di via Bellini.

L’uomo dalla finestra ha inveito contro i due che si sono dati alla fuga, ma prima dell’alba sono comunque riusciti a portare via la Yaris. Quando il proprietario è andato a sporgere denuncia ai carabinieri i militari, risalendo tramite telecamere urbane alla targa hanno constatato che i ladri erano scappati con l’auto in direzione sud, prendendo l’A14 e arrivando in Puglia. Altri due abitanti della zona hanno segnalato tentativi di effrazione.