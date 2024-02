di Gianluca Ginella

Truffa da 500mila euro ad una banca, in due sotto accusa davanti al gup del tribunale di Macerata. Altre cinque persone sono imputate per riciclaggio dei soldi che sarebbero provento della truffa. Oggi l’udienza preliminare davanti al giudice Claudio Bonifazi del tribunale di Macerata è stata rinviata per una questione tecnica (mancava l’avviso dell’udienza a una delle parti interessate).

Dei sette imputati, sono due quelli che avrebbero messo a segno la presunta truffa ai danni della Banca di credito cooperativo dell’Adriatico Teramano. Si tratta di un 43enne di Montegranaro e di un 65enne di Fermo. Il primo è imputato quale amministratore di fatto e il secondo come amministratore di diritto di una ditta di Teramo.

Secondo l’accusa, dopo che il socio uscente della società (estraneo al procedimento) aveva ottenuto dalla Bcc dell’Adriatico Teramano l’apertura di un rapporto a dopo incasso per l’emissione di 3 dispositivi di pagamento a carico di una già estinta società tedesca, i due imputati avrebbero formato un falso contratto tra la loro società e quella tedesca. Poi avrebbero presentato, tramite operazioni di home banking, i tre addebiti aziendali da 250mila euro ciascuno a carico della ditta tedesca estinta. In questo modo, continua l’accusa, avrebbero indotto in errore la direttrice di una filiale della banca, a Mosciano Sant’Angelo, che avrebbe autorizzato la procedura. Due dei tre addebiti sarebbero andati a buon fine per un importo di 500mila euro. I fatti sarebbero avvenuti nel settembre 2019. L’accusa contesta poi al 43enne e al 65enne l’autoriciclaggio.

Perché dopo aver commesso la presunta truffa avrebbero effettuato, con i soldi ricavati, una serie di bonifici bancari sia a società che a privati. Uno di questi, di 150mila euro, ad una società e il 43enne avrebbe poi ricevuto dall’amministratore della società parte dei soldi, già riciclati. Secondo l’accusa: 119mila euro a favore di una società sanmarinese, e 19.800 euro verso una società statunitense che ha sede in California.

Gli altri imputati devono rispondere, a vario titolo, di riciclaggio di parte del denaro provento dalla presunta truffa. Gli imputati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Renato Coltorti, Michele Carluccio, Antonio Gargiulo. Parte civile si costituirà la banca. L’udienza è stata rinviata al 20 marzo. L’accusa è sostenuta dal pm Vincenzo Carusi che ha coordinato le indagini che si sono svolte anche con una rogatoria negli Stati Uniti.