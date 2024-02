Sorpresi a rubare in un hotel inagibile, scappano per le vie del centro: arrestati. E’ successo a Camerino, dove i carabinieri hanno arrestato due uomini di origine campana, D. G. di 46 anni e F. V., 42 anni.

Tutto è successo sabato pomeriggio, quando alcuni residenti hanno segnalate alcune persone all’interno dell’ex hotel I Duchi, in via Favorino, danneggiato dal sisma e ormai chiuso. Quando i militari sono arrivati nella struttura hanno sorpreso i due, che avevano ancora con loro parte della refurtiva. I due, ormai alle strette, sono così scappati a piedi per le vie del centro. La fuga però è durata poco, i militari poco dopo li hanno rintracciati e identificati. E nell’abitazione dove vivono hanno trovato quella che viene considerata altra possibile refurtiva. Per i due è così scattato l’arresto: sono finiti ai domiciliari in attesa della direttissima.

(redazione CM)