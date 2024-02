Rapina in autogrill, i carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno arrestato e portato in carcere a Montacuto il 25enne settempedano Antonio Scinti Roger.

I fatti risalgono a domenica 14 gennaio quando intorno alle 13 il giovane, con il volto travisato da un passamontagna, era entrato all’interno dell’autogrill sull’area di servizio San Martino della superstrada tra Tolentino Sud e Ovest e, dopo aver estratto una pistola giocattolo, l’aveva battuta sul bancone per poi rivolgerla contro la commessa intimandogli la consegna di soldi e gratta e vinci, scappando con 1300 euro in contanti e biglietti del valore di 3/4mila euro.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Tolentino e San Severino avevano avviato le indagini e si erano concentrati subito sul ragazzo che, a partire dalle festività natalizie, aveva manifestato problematiche in famiglia e connesse all’uso di stupefacenti. Il 25enne quindi era stato poi arrestato.

Con ordinanza del 9 febbraio, divenuta irrevocabile il 20 febbraio, in accoglimento della richiesta del pm, il tribunale del Riesame di Ancona ha applicato nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, anche per il rischio di reiterazione del reato. Su delega della procura di Macerata, i carabinieri del Nor di Tolentino hanno quindi rintracciato il giovane nella sua abitazione e trasferito nel carcere di Montacuto.