di Monia Orazi

Piovono fondi sulle Unioni montane dell’entroterra, grazie al Fosmit (Fondo nazionale per lo sviluppo delle aree montane) istituito nel 2021 e gestito dal dipartimento degli affari generali, per favorire crescita e sviluppo delle zone montane. Complessivamente alle unioni montane di San Ginesio, San Severino e Camerino andranno un milione e mezzo di euro, che saranno usati per lavori da completare entro il 31 agosto 2026. I lavori previsti sono stati approvati dalla Regione Marche lo scorso novembre, passaggio necessario per poter erogare i fondi agli enti montani, con i quali ha stipulato apposita convenzione, in quanto soggetti attuatori dei lavori.

Per la comunità montana del Potenza e dell’Esino con sede a San Severino è previsto il completamento per la parte relativa alla viabilità, dell’intervento di messa in sicurezza dell’Abbazia di Sant’Eustachio comune di San Severino secondo lotto, per una spesa prevista di 388 mila euro. L’Unione montana dei Monti Azzurri, con sede a San Ginesio saranno effettuati due interventi: la sistemazione del dissesto idrogeologico di un tratto di strada in contrada Valle, nel Comune di Gualdo e ripristino della fognatura esistente con importo previsto di 80mila euro; l’intervento di manutenzione e riqualificazione del fiume Fiastrone nel comune di Camporotondo di Fiastrone per 442mila euro. Andranno all’Unione montana “Marca di Camerino” 711 mila euro: ripulitura e riqualificazione dei percorsi e dei muri a secco delle vecchie peschiere del torrente Ussita in località Madonna dell’Uccelletto, nel comune di Ussita, per un importo previsto di 300mila euro; contenimento della scarpata, regimazione delle acque e protezione della condotta comunale in località Capecchiara nel territorio del comune di Pieve Torina, per un importo previsto di 110 mila euro; interventi di ripristino del dissesto della strada comunale Santa Barbara-Polverina al km 9,6 nel comune di Camerino importo previsto di 80mila euro; interventi di completamento dei lavori connessi all’ampliamento della struttura socio sanitaria di via Orazi a Camerino, di proprietà dell’Unione montana per un importo previsto di 100mila euro, interventi di manutenzione della sede dell’Unione montana, secondo stralcio per una cifra pari a 121 mila euro.