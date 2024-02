Un omaggio in danza ad Astor Piazzolla, colui che rivoluzionò il tango e segnò la musica del Novecento. Sulle note affascinanti del celebre musicista, domenica 18 febbraio alle 18 si esibirà al Politeama di Tolentino il giovane Corpo di Ballo del Romae Capital Ballet con la partecipazione straordinaria di Amilcar Moret Gonzalez, ballerino e professionista di “Amici” di Maria De Filippi. Atmosfere argentine ricreate dal vivo da Fabio Montani al pianoforte e Elvin Dimitri al violino, e interpretate dalle coreografie di Alfonso Paganini.

Amilcar Moret Gonzalez è stato ballerino professionista della famosa trasmissione televisiva “Amici” di Maria De Filippi, ruolo che gli ha procurato grande notorietà in Italia, ma nella sua carriera ha collaborato con tante istituzioni coreutiche mondiali. Attualmente è primo ballerino del Theater Kiel e guest principal dancer all’Hamburg Ballet. Nato a L’Avana nel 1977, si è diplomato al “National Ballet School of Cuba” studiando con insegnanti del calibro di Mirta Hermida, Magaly Suarez, Laura Alonso, Ofelia Gonzalez e Pablo Moret. È stato primo ballerino presso il “Bavarian State Ballet”, “Les Ballets de Monte-Carlo”, “Zurich Ballet” e “The Hamburg Ballet”. Ha danzato in qualità di Solista in “Vier Temperamente” (George Balanchine), “Grosse Fuge” (Hans Van Manen), “Giselle” (Mats Ek), “The Unsung” (Josè Limòn), “Bella Figura” (Jiri Kylian). Inoltre ha preso parte a balletti di repertorio, tra i quali, “Lady of the Camellias” (John Neumeier), “Don Quixote” (Marius Petipa/Ray Barra). Tra i suoi premi e riconoscimenti si annoverano la medaglia d’oro al “Concours International de la Dance” (Parigi 1996) e la medaglia di bronzo all'”Helsinki International Ballet & Choreography Competition” (1995). Ha inoltre danzato in ruoli principali in Brasile, Stati Uniti e Messico in opere come “Coppélia”, “La fille mal gardée”, “Lo Schiaccianoci” e “Le Corsaire”. Nel ruolo di primo ballerino freelance ha danzato al fianco di Rossella Brescia nelle creazioni “Carmen” e “Cassandra” del maestro Luciano Cannito.

Romae Capital Ballet è stato fondato da Antonio Desiderio, manager internazionale di opera lirica e balletto, operante nel settore da oltre 15 anni. La compagnia si avvale della presenza, come coreografa principale, di una delle firme coreografiche più autorevoli del settore, Maria Grazia Garofoli, già Direttore del Corpo di Ballo dell’Arena di Verona per 17 anni e della collaborazione per la parte scenografica di Ciro Rubinacci, leader nel campo scenografico teatrale. Il Romae Capital Ballet è stato già reduce di una tournee in Cina di 21 spettacoli nelle maggiori città cinesi e in diversi Teatri Italiani. Attiva la collaborazione con le più importanti star del balletto mondiale come i Primi Ballerini del Teatro Colon di Buenos Aires, Eliana Figuoera Valdivia e Matias Santos, i Primi Ballerini del Teatro dell’Opera di Sofia, Marta Petkova e Nikola Hadjitanev, la Prima Ballerina dell’Opera di Nizza Ekaterina Oleynik ed i Primi Ballerini del Teatro dell’Opera di Berlino, Iana Salenko e Dinu Tamazlacaru, e con importanti coreografi come Sabrina Bosco e Kristian Cellini.

Biglietti a partire da 16 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online su www.politeama.org/biglietti/ . Lo spettacolo è presentato con il supporto di Simonelli Group, Banco Marchigiano, Estra Prometeo e Cucine Lube, e con il contributo della Regione Marche.