Ultimi ritocchi agli allestimenti del 34° Carnevale Maceratese organizzato dalla Pro Loco di Piedirpa con il patrocinio del Comune di Macerata, che si svolgerà domenica a partire dalle 14 nella tradizionale cornice dei giardini Diaz.

«Siamo pronti a vivere momenti di spensieratezza e divertimento che non mancheranno di valorizzare anche gli aspetti inclusivi, sociali e di promozione del territorio – afferma il sindaco Sandro Parcaroli – un ringraziamento alla Pro Loco di Piediripa e a tutte le persone che ci fanno sentire partecipi di una comunità coesa, radicata nelle proprie tradizioni e in grado di promuovere eventi dal forte richiamo come il Carnevale Maceratese».

Macerata si appresta quindi a vivere una giornata di festa e di divertimento che vedrà nei panni della madrina e ospite d’onore la conduttrice televisiva e radiofonica, attrice teatrale ed ex modella eletta Miss Italia 1999 Manila Lazzaro. «Tagliare il traguardo della 34^ edizione di questa manifestazione ci rende orgogliosi ed è doveroso ringraziare l’entusiasta macchina organizzativa della Pro Loco di Piediripa che, come amministrazione, continuiamo a sostenere – interviene l’assessore al turismo e agli eventi Riccardo Sacchi – il Carnevale Maceratese possiede uno spiccato carattere popolare e aggregativo in grado di toccare aspetti sociali e di comunità del nostro territorio senza dimenticare la forte valenza turistica: un mix perfetto per ritrovarci in armonia e con il sorriso anche per questa 34^ edizione».

Cinque i carri che animeranno la sfilata: da Potenza Picena arriverà “Meta… verso”, da Macerata “Monopoli”, da Mogliano “Scuola di magia” e da Corridonia “Re leone”. A questi si aggiungeranno quelli allestiti dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piedirpa, “Dolce carro” con leccornie e vino offerti dalla Pro Loco e dall’azienda agricola Lucangeli e quello di apertura della sfilata con tutti i collaboratori dell’associazione e le loro famiglie. Oltre ai carri, ci sarà anche il Trenino del Carnevale Maceratese, gratuito, dove potranno salire i bambini in maschera. Sette i gruppi mascherati che allieteranno il Carnevale Maceratese e sono “I veri amici” dell’associazione I nuovi amici di Macerata, “Clown” da Montegranaro, “Frati – Eno confortuali” da Recanati, “Virtus Acrobatic Team” dell’associazione Evaristo Pasqualetti di Macerata, “Famiglia Addams” della Pro Loco di Mogliano, “Indiani” da Osteria Nuova e “Barbie” da Madonna del Monte. L’evento, presentato come sempre da Daniza Marziali e Marco Moscatelli, sarà animato anche dal Corpo bandistico Città di Petriolo, dalle bande di Polverigi e La Lombarda anni ‘70 di Santa Maria Nuova, dal gruppo storico di sbandieratori Combusta Revixi di Corinaldo e dai tamburini e tamburine di Montecassiano. Nel corso della festa verrà consegnato, da parte dei soci della Pro Loco di Piediripa, un contributo all’istituto Bignamini di Falconara, raccolto con il canto della Pasquella durante le ultime festività natalizie. In caso di maltempo i festeggiamenti saranno rimandati alla domenica successiva, 18 febbraio.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, il comando di Polizia locale ha emesso un’ordinanza che prevede, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 21 in piazza Garibaldi e ai giardini Diaz, il divieto di transito con sbarramento di tutti gli accessi alle aree interessate dal Carnevale, dalle ore 7 nella zona dei Giardini Diaz e dalle 12.30 anche in viale Puccinotti e piazza Garibaldi. Il divieto è valido anche per gli autobus del trasporto pubblico che seguiranno percorsi alternativi. Sempre dalle 12.30, direzione obbligatoria verso via Trento per i veicoli provenienti da viale Leopardi, corso Cavour e da piazza Annessione.

Infine, con una ordinanza a firma del sindaco è stato disposto, il divieto temporaneo di somministrazione e di detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro. Il provvedimento vieta la somministrazione e la vendita di bevande contenute in contenitori di vetro o alluminio. E’ rivolto a tutti gli esercizi e le attività che a qualsiasi titolo possono somministrare o vendere bevande, comprese le attività di commercio su aree pubbliche, commercio al dettaglio e i distributori automatici che si trovano all’interno dell’area interessata dalla manifestazione (giardini Diaz, viale Puccinotti). Allo stesso modo è vietata anche a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione la detenzione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglia o altre tipologie di contenitori di vetro.

Infine vietata anche la vendita, la detenzione e l’utilizzo di bombolette spray da parte di tutti coloro che parteciperanno al Carnevale Maceratese o si troveranno per qualsiasi motivo nei pressi dei luoghi della manifestazione. Vietato anche l’utilizzo di apparecchiature a fiamma libera o che comunque producano scintille.