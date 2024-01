di Mauro Giustozzi

Appena il tempo di smaltire le feste di fine anno e, complice anche una Pasqua che in questo 2024 arriverà prestissimo a fine marzo, ecco irrompere sulla scena il Carnevale Maceratese che quest’anno taglia il traguardo della 34esima edizione sempre nel segno dell’organizzazione della Pro Loco di Piediripa e col patrocinio del Comune di Macerata e della Provincia. L’appuntamento viene riconfermato nel periodo tradizionale carnevalesco, domenica 11 febbraio (in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 18 febbraio), quando dalle 14 ad ingresso gratuito nell’ovale dei Giardini Diaz ci sarà il grande corso mascherato e si alterneranno gruppi, carri allegorici, bande musicali e folcloristiche, con premi alle maschere ed ai carri migliori. Madrina del Carnevale Maceratese sarà l’ex Miss Italia 1999, nonché conduttrice televisiva e radiofonica e attrice teatrale, Manila Nazzaro, una figura poliedrica nel mondo dello spettacolo italiano, con una carriera che spazia dalla moda alla televisione, passando per la radio.

Prenderà il testimone da Elisa Di Francisca e Adriana Volpe che sono state le madrine delle ultime due edizioni. Saranno quattro le bande musicali che parteciperanno alla manifestazione: la banda Città di Petriolo, la Lombarda anni 70 di Santa Maria Nuova, il corpo bandistico cittadino di Polverigi e il gruppo storico Città di Corinaldo ‘Combusta Revixi’. A presentare la sfilata carnevalesca saranno Marco Moscatelli e Daniza Marziali. Contemporaneamente ci sarà anche la Fiera di Carnevale, con diversi operatori commerciali che allestiranno le bancarelle in piazza Garibaldi e ai Giardini Diaz. A questo proposito, tramite una determina del Comune di Macerata, si è provveduto all’approvazione della graduatoria per gli operatori ambulanti: previsti otto posteggi esclusivi per il settore alimentare, considerato che per la fiera sono pervenute dieci domande due operatori sono stati temporaneamente esclusi in quanto non rientranti tra gli aventi diritto all’assegnazione del posteggio. Agli ambulanti sarà consentita la vendita, insieme ai prodotti del settore alimentare, di articoli che sono strettamente attinenti al carnevale come coriandoli, stelle filanti, giocattoli, maschere, fischietti e trombette. La somma di denaro che è stata raccolta dai pasquellanti della Pro Loco di Piediripa durante le scorse settimane con il canto della Pasquella in giro nei comuni sarà invece devoluta all’Istituto Bignamini di Falconara con consegna direttamente nelle mani dei ragazzi l’11 febbraio durante la manifestazione. Al Carnevale Maceratese prendono parte carri allegorici, gruppi mascherati, bande musicali e anche un carro che lancia coriandoli, caramelle ed offre enogastronomia locale, majorette, alfieri e musici storici. Alla fine della sfilata, vengono premiati i migliori carri. Una giornata che si prospetta di grande festa, divertimento e spensieratezza.