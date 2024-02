di Mauro Giustozzi

Sfilata, animazione, giochi, premi alle migliori maschere. Irrompe la seconda edizione del Carnevale per bambini Città di Macerata, in programma il prossimo 13 febbraio, a partire dalle 15, in piazza della Libertà.

Sarà un martedì all’insegna del divertimento e della spensieratezza tra coriandoli, stelle filanti e mascherine organizzato dalla Pro Loco Macerata in collaborazione con l’Associazione culturale commercianti centro storico. Dopo il successo avuto dalla manifestazione lo scorso anno in piazza Mazzini, stavolta la location scelta è quella di piazza della Libertà con animazione, musica, giochi e sfilata con premi. Prevista anche la sfilata delle maschere ed alle migliori che saranno individuate, in base alla bellezza e all’originalità dei costumi, andranno dei premi messi in palio dagli organizzatori. Non mancheranno i tipici dolci di Carnevale che verranno offerti dalla Pro Loco Macerata.

Si tratta di un ulteriore appuntamento che si aggiunge al Carnevale di domenica 11 febbraio e che rappresenta il perfetto esempio di quanto l’associazionismo sia motore fondamentale per la città nell’organizzazione di momenti di festa, condivisione e valorizzazione del territorio. Per i bambini e le famiglie l’occasione di tornare in piazza dopo l’evento della Befana per godere appieno di una giornata all’insegna dell’allegria, dove tutta la comunità potrà trascorrere con serenità un momento di festa. «L’Associazione commercianti centro storico –afferma il presidente Giuseppe Romano – anche quest’anno in sinergia con la Pro Loco Macerata collabora all’organizzazione di questo gioioso appuntamento del Carnevale per bambini che darà vita ad un martedì grasso originale nel cuore del centro storico della città in una delle location più suggestive qual è piazza della Libertà. Alle migliori maschere che saranno scelte verranno dati dei premi, uno dei quali è offerto da un’attività commerciale aderente alla nostra associazione. Che si dimostra, anche con questa iniziativa, di essere aperta e disponibile a rendere il centro di Macerata sempre più attrattivo e appetibile. In questo caso ci dedichiamo ai bambini ed alle famiglie collaborando alla realizzazione di un Carnevale dedicato ai più piccoli. Un pomeriggio all’insegna dello svago e del divertimento, con tante sorprese e premi che allieteranno la partecipazione che, come nella prima edizione, auspichiamo sia numerosa, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza».