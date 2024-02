E’ stato firmato nei giorni scorsi a Palazzo Raffaello il protocollo d’intesa NoiMarche con la Regione per promuovere la collaborazione e lo sviluppo del territorio marchigiana. L’evento è stato presieduto dagli amministratori dei Comuni coinvolti e dall’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi. «NoiMarche – si legge in una nota – nato nel 2012 grazie all’idea della Miconi srl in collaborazione con il Comune di Civitanova, ha registrato una crescita costante coinvolgendo sempre più comuni e dando vita a iniziative significative».

Attualmente, 26 comuni partecipano all’iniziativa, tra cui il Comune capofila di Civitanova, Ancona, Apiro, Appignano, Cingoli, Corridonia, Cupramontana, Falerone, Fiastra, Genga, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Matelica, Mogliano, Monsano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Potenza Picena, San Severino, San Benedetto del Tronto, Sarnano, Tolentino e Treia.

«L’ingresso di nuovi comuni – prosegue la nota – sottolinea l’importanza crescente di NoiMarche nella promozione delle bellezze e delle potenzialità della regione. La cerimonia ha evidenziato l’importanza dell’unione e della collaborazione tra comuni per il progresso e la valorizzazione delle Marche».

In particolare, il progetto NoiMarche ha conosciuto una notevole espansione con la creazione di NoiMarcheBikeLife, un’iniziativa di successo nata dalla collaborazione tra la Miconi srl e la Marche Bike Life srl. Questa iniziativa ha contribuito a posizionare l’itinerario “Strade di Marca” al secondo posto all’Oscar nazionale del cicloturismo nel 2022, riconosciuto come il secondo progetto più bello ed organizzato d’Italia.

La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare il programma completo per il 2024 e i successi ottenuti dal progetto. «Tra i risultati di prestigio- prosegue la nota – spiccano la presenza su 3 uscite editoriali di National Geographic Italia in bicicletta, l’apparizione su Geo Geo di Rai 3 con il programma “Le Marche in Bicicletta” e l’inserimento su Alvento, la rivista più importante d’Italia per gli appassionati di cicloturismo.

Inoltre, è stata presentata la nuova WebApp geolocalizzata, abbinata a una segnaletica interattiva lungo tutto l’itinerario, con la presenza di 200 operatori bike friendly. Grazie a questa innovazione, il cicloturista potrà trovare tutti i servizi e le notizie utili durante il suo viaggio, consolidando ulteriormente l’attrattività dell’itinerario “Strade di Marca”».