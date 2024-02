Si chiama “Stelle S…filanti” il Carnevale pollentino che si svolgerà domenica 4 febbraio in piazza della Libertà a Pollenza. Realizzato dalla Pro Loco “Corporazione del Melograno” col patrocinio del Comune di Pollenza, l’evento vede la partecipazione di alcuni gruppi mascherati di bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e medie. Alle 14,30 è prevista la partenza in cortei dai Giardini del Donatore alla volta di piazza della Libertà. Il pomeriggio sarà animato con musica, intrattenimento, dolci e caramelle per tutti. Saranno premiati due dei gruppi partecipanti e le tre maschere più originali. La scadenza per l’iscrizione dei gruppi è oggi venerdì 2 febbraio.

Ogni informazione ulteriore è disponibile contattando la Pro Loco di Pollenza al n. 3382640436 o tramite mail all’indirizzo prolocopollenza@gmail.com.

I festeggiamenti per il Carnevale proseguiranno alle 18,30 all’interno del teatro “Giuseppe Verdi” di Pollenza con la rassegna di teatro per bambini e bambine e lo spettacolo di attori, pupazzi e burattini “I lupi sono cattivi…Solo nelle favole”, a cura dell’Associazione Lagrù Ragazzi di Fermo.

Per info e prenotazioni contattare il numero 3347045739.

Il costo del biglietto unico è di euro 6,00.