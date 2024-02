Vietato utilizzare l’acqua del rubinetto per il consumo in località Stigliano. In un’ordinanza il sindaco di San Severino Rosa Piermattei comunica che non sarà possibile fino all’intervento di ripristino e sanificazione della conduttura, l’utilizzo di acqua per l’alimentazione e il consumo. L’ordinanza si è resa necessaria dopo la nota ricevuta dal servizio igiene e nutrizione dell’Asur che comunicava la non conformità del parametro relativo agli enterococchi a seguito del campionamento registrato il 29 gennaio ed effettuato nel punto di controllo della frazione di “Stigliano Bassa” del comune di San Severino, presso la fontana pubblica. L’ordinanza ha decorrenza immediata.