Un’agente della polizia locale investita al lavoro. E’ successo stamattina poco dopo le 8,30 a Piediripa. La vigilessa, 58 anni in forze al Comando di Macerata, era impegnata insieme ad altri colleghi alla manifestazione di protesta degli agricoltori per regolamentare il traffico, quando è stata centrata da una Renault Clio. L’auto, condotta da un anziano, arrivava dalla Carrareccia e stava svoltando verso Corridonia: ha investito l’agente proprio a ridosso della rotonda di via Cluentina.

Immediati i soccorsi, i primi ad intervenire sono stati proprio i colleghi della donna, presenti in forze sul posto per la manifestazione. E’ rimasta sempre cosciente. All’arrivo del 118 è stata trasferita in ospedale per accertamenti. L’anziano alla guida della vettura, si è fermato subito. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

(foto Falcioni)