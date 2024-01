Domenica 4 febbraio dalle 16 alle 19,30, ancora un pomeriggio di scuola aperta nelle sedi di Corridonia, Macerata e Civitanova dell’Ipsia “Filippo Corridoni”, appuntamenti da non perdere per conoscere da vicino l’ampia offerta formativa dello storico Istituto che opera sul territorio dal 1907.

I ragazzi e le ragazze dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie potranno incontrare il dirigente scolastico Gianni Mastrocola, ed essere accolti e accompagnati da docenti e studenti che forniranno informazioni dettagliate su ogni aspetto della realtà dell’Istituto e sull’articolazione degli indirizzi. Sarà l’occasione, inoltre, per visitare gli ambienti rinnovati e le strumentazioni all’avanguardia di cui si sta dotando l’Istituto grazie ai fondi del Pnrr per garantire una formazione di qualità.

La scadenza delle iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado si avvicina e rappresenta per molti alunni un momento di forte tensione. Si tratta di una scelta importante e delicata, la scelta di una scuola che fornirà le competenze e gli strumenti necessari per costruire il loro futuro. E proprio offrire ai suoi studenti e alle sue studentesse un futuro ricco di opportunità è l’obiettivo dell’Ipsia “F. Corridoni”.

Con i suoi percorsi di studio e la possibilità di acquisire qualifiche, l’Istituto risponde pienamente alle attuali richieste del mercato del lavoro tanto nell’ambito sociale e sanitario quanto in quello tecnologico dell’industria e dell’artigianato. Allo stesso tempo vengono fornite valide e solide basi per affrontare con successo corsi universitari e Its.

Nello specifico l’offerta formativa si articola nei seguenti indirizzi: Manutenzione e assistenza tecnica con la possibilità di acquisire la qualifica triennale di operatore meccanico (sede di Civitanova Marche), di operatore elettrico (sede di Macerata), di operatore informatico (sede di Corridonia), di operatore di impianti termoidraulici (sede di Macerata), Industria e Artigianato per il Made in Italy con la qualifica di operatore meccanico (sede di Corridonia), Servizi per la sanità e l’assistenza sociale con la qualifica di operatore socio sanitario (sede di Corridonia).

Indiscutibile punto di forza del “Corridoni” è l’occupabilità. I monitoraggi che ogni anno vengono effettuati sugli studenti in uscita restituiscono dati nettamente positivi: un’altissima percentuale di neodiplomati contrae un contratto di lavoro, spesso a tempo indeterminato, a meno di tre mesi dal conseguimento del diploma. Ciò è reso possibile dalla fitta rete di relazioni che l’Istituto intrattiene con numerose strutture ed aziende che operano sul territorio e che ospitano gli studenti e le studentesse per le attività di Pcto.

È una scuola che sa sviluppare le intelligenze operative, intelligenze che spesso non vengono sufficientemente valorizzate nel sistema scolastico. Una scuola che valorizza l’istruzione tecnica e professionale come risorsa che stimola l’interesse dei giovani e accende in loro la voglia di diventare imprenditori: molti studenti hanno avviato fiorenti attività arricchendo così il territorio del maceratese.

L’Ipsia “F. Corridoni” si caratterizza anche per la sua crescente internazionalizzazione: l’istituto ha recentemente ottenuto l’accreditamento per progetti di mobilità Erasmus KA1 e tra pochi mesi alcuni docenti si recheranno in Germania e in Finlandia per partecipare ad attività di job shadowing e corsi strutturati di lingua. Da ottobre 2023 il Corridoni è stato ufficialmente riconosciuto centro di preparazione per le certificazioni di inglese “Cambridge English Qualification”: ogni anno vengono organizzati corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione PET. Inoltre agli studenti viene data la possibilità di partecipare a stage linguistici in un paese anglofono e scambi culturali in un paese europeo.

Insieme alla costante alleanza tra scuola, famiglia e territorio, accoglienza, inclusione e un’ampia progettualità sono i punti cardine dell’Istituto dove l’attenzione per il singolo studente non si ferma solo alle parole.

Per conoscere in modo più approfondito l’offerta formativa della scuola si può consultare il sito www.ipsiacorridoni.edu.it dove è anche possibile prenotarsi per la nuova data di “Studente per un giorno” fissata per mercoledì 31 gennaio. Con tale iniziativa le alunne e gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado avranno possibilità, presso ciascuna sede, di vivere una mattinata tipo, con attività didattiche svolte principalmente in laboratorio, frequentando le lezioni delle discipline caratterizzanti i singoli indirizzi e sperimentando la partecipazione attiva in “classi dedicate”. Oltre che con i docenti, potranno interagire con gli studenti, vivere in prima persona il loro percorso formativo, potendo così conoscere meglio la scuola, le sue iniziative, gli spazi di apprendimento ed i progetti.

Si ricorda, inoltre, che il personale di segreteria sarà a disposizione delle famiglie per la compilazione delle domande di iscrizione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18 e nelle due giornate di Scuola Aperta, domenica 28 gennaio e 4 febbraio 2024 dalle 16 alle 19.30.