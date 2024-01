Scontro lungo la provinciale 127 a San Severino, due donne in ospedale. L’incidente è avvenuto in località Parolito, lungo la strada che va a Tolentino. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale di San Severino. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e il 118, intorno alle 8,30 di oggi si sono scontrate una Ford Fiesta e una Ford Ka. Alla guida delle due auto c’erano due donne, una settempedana e una tolentinate. Dopo lo scontro, la Ka è uscita di strada. Le due conducenti sono state portate all’ospedale di San Severino. Non sono gravi.