Tetto di uno stabile in ristrutturazione prende fuoco nella notte. E’ successo intorno all’una e trenta in via Massarelli, una traversa di via Cesare Battisti in pieno centro a San Severino.

Sul posto, una volta divampate le fiamme sul tetto della palazzina storica di tre piani, sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Tolentino, Camerino e Macerata con tre autobotti ed un’autoscala.

Hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’intero edificio, un intervento durato diverse ore, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, si attende l’esito degli accertamenti svolti per stabilire con esattezza le cause che hanno innescato il rogo.