Precipita da un muretto dopo l’inaugurazione del nuovo Ufficio speciale per la ricostruzione a Castelraimondo, ricoverato in prognosi riservata il sindaco di Matelica, Massimo Baldini, 74 anni. L’incidente è avvenuto al termine dell’inaugurazione dove erano presenti moltissimi politici, dal governatore Francesco Acquaroli, al presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, al commissario alla ricostruzione Guido Castelli e poi tanti sindaci del territorio, tar cui Baldini.

L’inaugurazione si è svolta in via Tagliamento con il taglio del nastro dei nuovi uffici da parte di Acquaroli. Finita la cerimonia Baldini, intorno alle 18,55, è uscito dal palazzo dove si trovano i garage, per andare a prendere l’auto. La zona è buia e il sindaco di Matelica non si sarebbe accorto di un muretto che dava nel vuoto. Da quanto è stato ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Camerino, intervenuti insieme al 118, il primo cittadino è caduto nel vuoto da un’altezza di circa un metro o mezzo, due metri, ed ha battuto violentemente la testa a terra. Soccorso dal 118, Baldini è stato trasportato all’ospedale di Camerino. le condizioni del sindaco sono gravi, è in prognosi riservata. Alle 21,40 i medici stavano valutando per il trasporto del primo cittadino all’ospedale di Torrette, ad Ancona.



(Gian. Gin.)