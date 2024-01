Arrivano giorni intensi sul fronte viario in viale Varsavia a causa del via ai lavori di rifacimento dell’asfalto in una porzione della sede stradale.

La polizia locale di San Severino Marche ha emesso un’ordinanza con la quale, dalle 8.30 di giovedì alle 19 di venerdì e comunque fino alla fine dei lavori, verrà istituito il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli in viale Varsavia dall’intersezione con via Eustachio Divini a quella con via Crivelli. Con la stessa ordinanza, inoltre, viene vietato il transito agli autocarri dal tratto di via Varsavia tra l’intersezione con via Padre Giuseppe Zampa e l’intersezione con viale Della Resistenza. Conseguentemente viene disposto l’obbligo di svoltare a sinistra per gli autocarri provenienti da viale Varsavia e via San Michele con direzione via Padre Giuseppe Zampa e l’obbligo di svoltare a destra in viale della Resistenza per gli autocarri provenienti dalla statale 361. Il transito pedonale sarà regolato sul posto.