«Condannato in appello? No, i fatti sono stati prescritti». Così il legale di Fausto Troiani, l’avvocato Gian Luigi Boschi, che interviene dopo che l’ex presidente delle Camera Laura Boldrini aveva inviato una nota per dire che in appello era stata confermata la sentenza di primo grado nel processo che si era svolto al tribunale di Macerata. In quel processo l’attuale presidente del Consiglio comunale di Civitanova era stato condannato a 600 euro di multa e a 3mila euro di risarcimento verso Boldrini. Oggi la ex presidente della Camera è intervenuta sostenendo: «La corte d’appello di Ancona ha confermato questa sentenza». Il suo legale ha immediatamente reso noto che così non è e che in secondo grado Troiani è stato prosciolto per intervenuta prescrizione.

I fatti che gli venivano contestati – Troiani, ad un articolo del 2015 in cui si diceva che il giornalista Gad Lerner era stato chiamato dalla ex presidente della Camera a collaborare. Il commento era «Una troia e un frocio, chissà che oscenità programmeranno».