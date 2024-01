Sono 140 le persone controllate ieri nelle stazioni di Fabriano e San Severino nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”. Impegnati nei controlli straordinari gli uomini della polizia ferroviaria di Fabriano, in collaborazione con le unità cinofile e personale di Fs Security.

Cinque le pattuglie impiegate (11 agenti) che hanno controllato complessivamente 140 persone, di cui 58 minori, 38 extracomunitari.

Svolti ormai periodicamente, i controlli straordinari hanno come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza in ambito ferroviario e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In questi giorni, muniti anche di smartphone e metal detector, gli agenti della polizia ferroviaria sono stati particolarmente impegnati nel contrasto dell’illegale presenza di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati e alla prevenzione degli imbrattamenti con graffiti.