Bus urbani, immediata la replica dell’assessora Laura Laviano alle contestazioni mosse dal consigliere comunale di Macerata Insieme David Miliozzi (leggi l’articolo). «E’ un piano che era allo studio da tempo e risponde a diverse esigenze, prime tra tutte quelle evidenziate dai cittadini, nessun fine elettorale».

«Il consigliere David Miliozzi – dice l’assessora leghista Laura Laviano – dimostra di non conoscere le richieste che ci sono arrivate dai cittadini. In ogni caso, da tempo stavamo ragionando sul nuovo programma di esercizio e abbiamo dato una risposta alle esigenze, prima tra tutte il collegamento tra Piediripa e Sforzacosta. E’ vero: il bus arriverà al Corridomnia, così come ci è stato chiesto da molti cittadini. Sì, la corsa da Macerata arriva a Corridonia, ma è anche vero che funziona anche il tragitto inverso, per i corridoniani che vogliono venire a Macerata. Non dimentico poi che la sede dell’Ast è a Piediripa. Quanto all’osservazione che non si è fatta la stessa operazione per raggiungere il centro commerciale di Montecassiano, posso dire che abbiamo chiesto al Comune di Montecassiano di poterlo fare e quando sarà realizzata da quell’amministrazione la fermata di sicurezza per i bus, la linea di Villa Potenza arriverà a Montecassiano. Peraltro non capisco tutto questo allarmismo per gli sconfinamenti di alcune centinaia di metri: da anni questo avviene già visto che il servizio di trasporto urbano toccava già le frazioni di Casette Verdini a Pollenza e quella di Colbuccaro a Corridonia».

L’assessora Laura Laviano ribadisce anche la volontà di superare il problema dell’acquisto, non sempre agevole, dei biglietti: «Mi auguro che l’Apm si doti infine di apparecchiature contactless in modo da evitare i problemi che sorgono di solito ai turisti e a chi sale a bordo dei bus all’ultimo istante. Credo che possa essere un mezzo peraltro per incentivare l’utilizzo del bus».

Non c’è motivo di dubitare che il presidente dell’Apm Gianluca Micucci Cecchi possa aver posto la questione al direttore generale di Apm, la municipalizzata che si occupa – tra l’altro – di gestire il trasporto urbano.

(L. Pat.)