Il Politeama, in concomitanza con la stagione artistica, inaugura una nuova rassegna cinematografica di film legati ai miti del rock, nella formula ormai consolidata che prevede un ricco apericena prima di ogni proiezione. Ogni venerdì, dal 19 gennaio al 1° marzo, la sala spettacolo del Politeama di Tolentino ospiterà i film dedicati a grandi nomi del rock.

Sette titoli in programma da vedere o rivedere sul grande schermo, con l’audio di grande effetto della sala spettacolo del Politeama, ogni venerdì alle 21.15, preceduti da un ricco apericena con prenotazione obbligatoria, per creare l’esperienza di una serata che unirà gusto, cinema e musica.

Tra biopic, cult e molto altro, la rassegna prevede: 19 gennaio “Rocketman” di Dexter Fletcher, film che racconta di una delle rockstar più famose di sempre come Elton John; 26 gennaio “A Star is Born”, di e con Bradley Cooper e Lady Gaga, oscar come miglior canzone con “Shallow”; 2 febbraio “Nowhere Boy” di Sam Taylor Wood, biopic che racconta l’adolescenza di John Lennon; 9 febbraio “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury per un racconto straordinario dell’ascesa di uno dei gruppi più amati di sempre, i Queen; 16 febbraio “Quadrophenia” di Franc Roddam, un film che attinge all’omonimo capolavoro degli Who, uno dei 10 dischi più importanti della storia del rock; 23 febbraio “The Blues Brothers” di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd, il cult movie per eccellenza con grandi star della musica internazionale come Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles e molti altri; 1 marzo “Yesterday” di Danny Boyle, una commedia divertente dedicata alle più belle canzoni dei Beatles.

L’apericena, allestito dalla nuova gestione della caffetteria della Enoteca Compagnucci, prevede vini di grande qualità e una gustosa selezione gastronomica e sarà servita prima di ogni proiezione con prenotazione obbligatoria al costo di 10 euro. Il costo del biglietto per ogni proiezione è di 6 euro ed è previsto anche un abbonamento ai sette film della rassegna per soli 35 euro. Il botteghino del Politeama è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo. Biglietti online al sito del Politeama.