di Michele Carbonari (foto di Fabio Falcioni)

Inizia con il botto il 2024 del Tolentino. I cremisi battono con un rocambolesco e spettacolare 5 a 3 la Sangiustese e si portano a soli due punti dalla vetta.

Al Della Vittoria, nel primo tempo, gli ospiti di Giandomenico rispondono al vantaggio locale di Borrelli (rigore e 100esimo gol in carriera) grazie ad una giocata di Del Brutto. Nella ripresa la partita entra nel vivo. Neanche un minuto e il neoacquisto Cardinali segna di testa il primo gol in maglia cremisi (complice un errore di Monti), altro pareggio rossoblu firmato dal neoentrato Lattanzi (incornata anche per lui). Immediato il nuovo vantaggio locale ancora di Cardinali (tap in), cala il poker l’azione personale di Nasic. La formazione di Giandomenico riapre la sfida con una magia di Lattanzi ma resta in dieci per il doppio giallo di Sopranzetti. Nel recupero Garcia chiude i giochi e regala il settimo risultato utile di fila al Tolentino (sei successi e un pareggio), che aggancia a quota 25 altre quattro squadre (Urbino, Montegranaro, Montefano e K-Sport Montecchio Gallo, prossima avversaria) ed è preceduto solo da Civitanovese (26) e Chiesanuova (27). Dall’altra parte la Sangiustese torna a casa a mani vuote dopo aver disputato un buon primo tempo e dopo essere riuscita sempre a tener botta ai cremisi. La classifica resta ancora precaria, con soli 11 punti che valgono il penultimo posto solitario. Nel prossimo turno arriva la capolista Chiesanuova.

La cronaca. Mister Possanzini deve fare a meno del portiere under Orsini (al suo posto l’over Bucosse) e dell’infortunato Bracciatelli (largo sulla fascia il 2007 Gabrielli). Subito titolare il giovane attaccante Cardinali, in panchina Gioggioloni. Mister Giandomenico non ha a disposizione Proesmans e Palmieri. Inizialmente in panchina Tulli e Omiccioli. Non convocato Minella, che lasciarà il club.

Parte bene il Tolentino che al 6′ già sblocca il match. Cross di Borrelli dalla sinistra, Calcabrini intercetta in area con la mano, è rigore: dal dischetto si presenta Borrelli che fredda Monti e realizza il centesimo gol in carriera celebrato con una maglietta “100 volte”. Il numero dieci cremisi è il più ispirato dei suoi e al 17′ mette basso al centro, la palla arriva a Cardinali che da posizione ravvicinata calcia forte ma trova una grande risposta d’istinto di Monti, che tiene a galla la Sangiustese. Gol mangiato, gol subito.

Il minuto seguente, infatti, Del Brutto riceve la sfera, controlla e prepara e lascia partire un destro che prende una traiettoria imparabile all’incrocio dei pali, Bucosse sfiora ma non riesce ad evitare la rete. Da questo momento è la Sangiustese a farsi preferire, con il Tolentino che non riesce mai a pungere in attacco. Al 23′ mancino dal limite di Handzic, Bucosse si allunga e devia in corner. Il portiere cresmisi fa buona guardia anche sul destro di Sopranzetti al 32′ mentre è miracoloso sul successivo tiro ravvicinato di Monachesi che aveva superato egregiamente un avversario al limite dell’area. Altri dieci minuti e pericoloso colpo di testa di Del Brutto (fuori di poco). Sul gong Trillini recupera palla su un impalpabile Cancelli ma spara altissimo.

Il Tolentino entra in campo con un altro piglio nella ripresa. Pronti via e la squadra di Possanzini passa in vantaggio. Borrelli crossa dalla sinistra, Cardinali si avventa sulla palla e colpisce di testa centralmente, Monti si lascia sfuggire la palla che varca la linea di porta per il 2 a 1 (in ogni caso Lanza ribadisce in rete il tentativo di recupero del portiere ospite). La Sangiustese alza il baricentro e si rifà viva al 16′ quando Handzic prova a piazzarla sul primo palo ma trova un attento Bucosse. Il pareggio è rinviato al 23′: azione insistita degli ospiti, Tombolini crossa dalla sinistra e il neoentrato Lattanzi (lasciato solo dalla distratta retroguardia cremisi) sceglie bene il tempo di inserimento e con un bel colpo di testa insacca il 2 a 2. I rossoblu non sono sazi e il numero 18 sfiora di nuovo il gol dopo un bello scambio in area con Handzic, esterno destro e sfera che fa la barba al palo.

Le emozioni continuano e dopo aver superato lo spavento il Tolentino rimette la freccia e ripassa avanti: Borrelli allarga per Garcia, cross basso per Cardinali che deve solo appoggiare in porta il 3 a 2. I cremisi insistono e chiudono i conti al 32′: Nasic riceve una sponda e si mette in proprio: entra in area, rientra e calcia di destro infilando Monti per il 4 a 2. Al 36′ Garcia strozza troppo il tiro che diventa facile preda del portiere. La Sangiustese non è mai doma e al 40′ Lattanzi inventa un gol capolavoro: supera una avversario e dalla lunga distanza lascia partire un bolide che bacia la traversa ed entra alle spalle di Bucosse. Prima dello scadere la formazione di Giadomenico si divora un gol clamoroso con Handzic che da due passi alza troppo la mira sul passaggio di Sfasciabasti. Nel recupero i rossoblu ospiti restano in dieci a causa del doppio giallo rimediato da Sopranzetti ai danni di un Moscati lanciato a rete. Pochi minuti più tardi l’attaccante del Tolentino si fa murare da Monti, che poi chiude lo specchio anche a Salvucci. Nulla può, però, sul ravvicinato tiro di Garcia che fissa il punteggio sul 5 a 3. Esplode di gioia il Della Vittoria.

Il tabellino:

TOLENTINO (4-2-3-1): Bucosse 6; Lanza 6, Di Lallo 6, Mercurio 6 (31′ s.t. Moscati 6), Balbo 6 (20′ s.t. Tomassetti 6); Nasic 7, Frulla 6,5, Gabrielli 6,5 (31′ s.t. Di Biagio 6), Cancelli 5,5 (20′ s.t. Garcia 6,5), Borrelli 7,5; Cardinali 7,5 (37′ s.t. Salvucci s.v.). A disp.: Zannotti, Giuggioloni, Pottetti, Santoro. All.: Possanzini.

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Monti 5,5; Calcabrini 5,5 (8′ s.t. Pigini 6), Sabatini 5,5, Sopranzetti 5, Tombolini 6; Marini 5,5 (34′ s.t. Del Gobbo s.v.), Trillini 6, Sfasciabasti 5,5; Monachesi 5,5, Handzic 6, Del Brutto 6,5 (20′ s.t. Lattanzi 7,5). A disp.: Cingolani, Cerretani, Morresi, Ferrari, Tulli, Omiccioli. All.: Giandomenico.

TERNA ARBITRALE: Tasso di Macerata (Paradisi di Pesaro – Domenella di Ancona)

RETI: 6′ p.t. Borrelli, 18′ p.t. Del Brutto, 1′ s.t. Cardinali, 23′ s.t. Lattanzi, 28′ s.t. Cardinali, 32′ s.t. Nasic, 40′ s.t. Lattanzi, 52′ s.t. Garcia.

NOTE: spettatori: 400 circa. Ammoniti: Cardinali, Calcabrini, Nasic, Bucosse. Espulso: Sopranzetti al 47′ s.t. (doppio giallo). Angoli: 3-7. Recupero: 8′ (1′ + 7′).