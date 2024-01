La Befana arriva a notte fonda e porta alle Marche un solo un premio di terza categoria. Hanno atteso a lungo i 162.760 marchigiani che hanno acquistato un biglietto della Lotteria Italia, seguendo le estrazioni in diretta su Affari tuoi, la trasmissione condotta su Rai Uno da Amadeus. In palio 210 premi per oltre 17 milioni di euro. Nessuno dei 5 super-premi (da 1 a 5 milioni) è finito nelle Marche.

A fare il pieno tra i 5 superpremi, la Lombardia. Si è aggiudicata il primo da 5 milioni a Milano, il terzo da 2 ad Albuzzano in provincia di Pavia e il quarto da 1,5 milioni a Roncadelle, in provincia di Brescia. Concludono la cinquina dei superpremi, Campagna in provincia di Salerno, con il secondo premio da 2,5 milioni e la provincia di Rimini con il quinto premio da 1 milione andato a Montescudo-Monte Colombo

Per le Marche non è andata meglio con 15 premi di II categoria (100mila euro l’uno): nessun tagliando vincente. E’ finito invece a Sant’Elpidio a Mare uno dei 190 premi di III categoria da 20mila euro. Il biglietto vincente: P435628.

Va detto che già nei mesi scorsi c’è chi nelle Marche è stato premiato dalla Lotteria Italia con i premi giornalieri, estratti nel corso del programma Affari tuoi. Nelle Marche ci sono state vincite da 10mila euro a Pesaro e nel Fermano, a Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio.