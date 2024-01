Tornano a Pioraco con un’auto rubata e con la targa modificata: denunciata una coppia di ladri. Ad agosto scorso avevano rubato una moto da un garage nei pressi di un noto ristorante della zona ed erano fuggiti a Frosinone. Individuati dopo una lunga indagine erano stati denunciati dai carabinieri della stazione di Pioraco.

La coppia composta da una donna trentasettenne del posto ed un trentaquattrenne laziale, entrambi con precedenti penali, questa volta è rientrata a Pioraco a bordo di un’auto che risultava essere stata rubata la vigilia di Natale.

I militari dell’Arma durante un controllo hanno individuato i due ed hanno provveduto a denunciare l’uomo poiché – a seguito del furto di agosto – era gravato dalla misura del divieto di ritorno nel comune di Pioraco.

Successivamente i controlli effettuati nella banca dati delle forze di polizia sulla vettura hanno mostrato delle incongruenze. La targa non risultava essere quella del mezzo. Ulteriori accertamenti sul telaio hanno mostrato come in realtà l’auto fosse stata rubata e la targa modificata mediante l’uso di vernici ed inchiostri che ne avevano cambiato le cifre.

Per entrambi è scattata la denuncia per ricettazione e contraffazione oltre al sequestro del mezzo per la restituzione al legittimo proprietario.