Rubano una moto sotto Ferragosto a Sefro, la due ruote recuperata nei pressi di Frosinone, ad oltre 250 chilometri di distanza: una coppia denunciata dai carabinieri. Si tratta di un 34enne e di una 37enne che, in pieno agosto, si erano introdotti nel garage nei pressi di un noto ristorante del comune dell’entroterra ed erano riusciti a portare via una motocicletta approfittando della confusione degli altri clienti e del fatto che i titolari fossero indaffarati a servire ai tavoli.

Giunti sulla strada erano riusciti a far partire la moto e si erano allontanati precipitosamente. La coppia, entrambi già noti alle forze dell’ordine, aveva fatto così perdere le proprie tracce. Tuttavia, tramite un lungo lavoro e la visione di decine di telecamere di sorveglianza, i carabinieri della stazione di Pioraco sono riusciti a ricostruire l’intero tracciato compiuto dai due, arrivando a ritrovare la moto nei pressi di Frosinone, ovvero ad oltre 250 chilometri da dove era avvenuto il furto. Il legittimo proprietario è ritornato in possesso della due ruote, per la coppia è scattata la denuncia.