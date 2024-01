L’arrivo dei re magi e della befana animeranno il pomeriggio del 6 gennaio ad Urbisaglia. Infatti, il centro storico del borgo ospiterà diverse iniziative, della parrocchia e del Comune. A partire dalle 14, in piazza Salvia, si esibirà il coro “Joy Choir” in attesa di Baldassarre, Gaspare e Melchiorre in sella ad alcuni asinelli e con immancabile oro, incenso e mirra. Da piazza Salvia il corteo si incamminerà verso corso Garibaldi per fare sosta sotto il loggiato Pantanetti, in cui ci sarà una rievocazione con Erode. La manifestazione proseguirà poi fino a piazza Garibaldi, dove ci sarà la natività e i tre magi regaleranno doni ai bambini e alle bambine.

Fra un dolce preparato dall’Avulss e una bevanda preparata dalla Pro Loco, il pomeriggio sarà allietato dal coro voci bianche. Chiusura in bellezza, intorno alle 16,30, con la classica discesa della befana dalla rocca medievale. La nonnina, con diversi pensierini da regalare ai piccoli e alle piccole presenti, scenderà grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco di Macerata. Urbisaglia si appresta così ad accogliere persone di tutte le età, famiglie con bambini e bambine, per far vivere a tutti un pomeriggio di divertimento e spensieratezza.