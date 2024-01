La befana scende dalla Torre Leonina

Una spettacolare discesa della befana, che si calerà per la prima volta dalla medievale Torre Leonina, chiuderà il calendario delle iniziative festive a Ripe San Ginesio. L’appuntamento è per domenica in piazza Vittorio Emanuele II.

Alle 15.30 bambine e bambini si incontreranno al centro culturale Pasquali per partecipare ad un avvincente percorso, curato dall’associazione culturale LiberaMente Ripe, alla ricerca della befana lungo vie e piazzette del paese. Tra giochi ed indizi, si aspetterà insieme la scenografica discesa della protagonista della festa, attesa per le 17. L’iniziativa, svolta con la collaborazione del comando provinciale dei vigili del fuoco di Macerata, vede il coinvolgimento dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali.

Catturati dalla magica atmosfera del centro storico, i partecipanti potranno visitare anche la Mostra nazionale dei presepi, ad ingresso gratuito, aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, curata dalla Pro loco Ripe San Ginesio. In esposizione oltre 50 rappresentazioni d’autore realizzate da maestri di arte presepiale, di cui più di trenta esemplari appartenenti alla tradizione napoletana. Nel corso delle festività la mostra ha riscosso un grande successo di pubblico.

Sulla Torre Leonina e negli angoli più caratteristici dell’abitato, inoltre, dei videomapping inediti, a cura di PlayMarche, renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva ed emozionante.