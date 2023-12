Ultimo appuntamento per il Macerata Jazz, la manifestazione che celebra la sua 54ª edizione, organizzata dall’Associazione Musicamdo e finanziata dal Comune di Macerata, dall’assessorato alla Cultura, dalla Regione Marche, dal Ministero della Cultura e sostenuta da vari sponsor. La Rassegna Macerata Jazz si conclude venerdì 5 gennaio alle 21,15 con la esibizione della Musicamdo Jazz Orchestra insieme a Linda Valori nel loro nuovo progetto “Soul Rhythm & Blues Explosion”.

La Musicamdo Jazz Orchestra, big band nata nel 2018 grazie all’Associazione Musicamdo, composta da 25 musicisti jazz, prevalentemente provenienti dalla zona di Macerata, coordinati dal sassofonista Stefano Conforti e attualmente diretti dal Maestro Luca Pecchia, presenta un nuovo progetto artistico che celebra i brani più coinvolgenti ed intensi della storia della musica soul e rhythm and blues.

Le indimenticabili composizioni di artisti come Aretha Franklin e Otis Redding sono state appositamente arrangiate per la Big Band, dando nuova vita e un’energia ancora più intensa a questi capolavori. A impreziosire ulteriormente la performance, la voce straordinaria e unica di Linda Valori, per un’esplosione eccezionale di Soul e Rhythm & Blues.

I biglietti sono disponibili alla biglietteria dei Teatri in Piazza Mazzini o online su www.vivaticket.com.