Il Maceratese piazza la doppietta nei premi di fine anno della Fidal. L’atleta dell’anno, infatti, è ovviamente il “civitanovese” Gianmarco Tamberi, mentre Livio Bugiardini, portacolori della Sef Macerata, si aggiudica il titolo per la categoria master.

Per il re del salto in alto, natio di Civitanova e da qualche settimana insignito anche della cittadinanza onoraria, riconoscimento a dir poco scontato: il titolo mondiale di Budapest lo ha lanciato ancor di più nella leggenda dell’atletica con la conquista dell’oro mancante, quello dei Mondiali all’aperto, dopo aver trionfato in carriera alle Olimpiadi, ai Mondiali indoor e agli Europei outdoor e indoor. Il riconoscimento di uomo dell’anno si materializza quando è ormai alle porte il 2024 a cinque cerchi: sognare anche a Parigi è possibile.

Bugiardini, invece, è stato incoronato come l’uomo più rappresentativo del 2023 tra gli over 35 per aver festeggiato quattro vittorie agli Europei master di Pescara: medaglia d’oro nei 200 e 400 metri M75 oltre ai successi in 4×100 e 4×400 con le staffette azzurre.

Lo sprinter di Sant’Elpidio a Mare, classe 1948, è anche riuscito a firmare le migliori prestazioni nazionali di categoria in tutte le distanze della velocità con tre primati indoor (8”60 nei 60 metri, 28”56 nei 200 e 1’06”01 nei 400) e tre all’aperto (100 in 13”62, 200 in 28”06 e 400 in 1’03”16). «Livio è una persona semplice e umile – ha sottolineato in una Maria Pia Luchetti, presidente della Sef Macerata – che mette sempre al primo posto il merito del gruppo rispetto al talento personale. Subito è stato apprezzato per il suo impegno, per le sue doti sportive umane. Ci onora e ci riempie di orgoglio».

L’esito delle votazioni è stato determinato dal mix dei voti espressi da una giuria di esperti (2/3 delle preferenze) e dai like degli appassionati sui profili Facebook e Instagram della federazione (1/3).