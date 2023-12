Forte spinta alla semplificazione e allo snellimento delle procedure amministrative che, oggi, si intersecano inevitabilmente con la digitalizzazione; adeguamento al nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale comunale, forte attenzione al contenimento dei tributi per non gravare sulle famiglie maceratesi e lavoro mirato per individuare sempre nuove modalità di esenzione per chi ne ha maggiore necessità. Sono questi i punti cardine del lavoro portato avanti dall’assessorato ai Servizi amministrativi, guidato da Marco Caldarelli, che ha tracciato un bilancio del 2023.

«Per quanto riguarda la delega ai servizi demografici, nel 2023 si è provveduto al passaggio delle liste elettorali sull’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e alla modifica organizzativa degli appuntamenti Cie con l’introduzione di una intera giornata dedicata, quella del giovedì, a chi necessita di un rilascio senza appuntamento per l’emergenza legata allo smarrimento della carta d’identità. Nel 2023 è stato inoltre riorganizzato l’Ufficio dei servizi cimiteriali con l’innovazione della strumentazione in uso agli operai che è stata totalmente modernizzata; si è provveduto anche allo studio di una possibile segnaletica che dovrebbe completare il servizio di ricerca del defunto online, la cui banca dati viene periodicamente aggiornata, consentendo all’utente di muoversi autonomamente all’interno del civico cimitero. L’Ufficio si è inoltre occupato del riconoscimento di cittadinanza per gli stranieri che lo chiedono, per la maggior parte argentini, e sono state concluse le istruttorie di sei pratiche in attesa della risposta dei rispettivi consolati.

In merito alla delega al personale, il 2023 ha rappresentato un anno fondamentale considerando l’entrata in vigore del nuovo contratto nazionale per il comparto degli enti locali, sottoscritto il 16 novembre 2022. Il nuovo sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente, area degli operatori (ex categoria A), degli operatori esperti (ex categorie B e B3), degli istruttori (ex categoria C) e dei funzionari e di elevata qualificazione (ex categoria D). Il Comune ha quindi effettuato una parziale riorganizzazione prevedendo l’istituzione e la graduazione di nuove posizioni di lavoro coordinate da funzionari di elevata qualificazione.

L’amministrazione ha continuato, con impegno e determinazione, l’iter della sottoscrizione del nuovo contratto decentrato, per il quale è stata sottoscritta una pre-intesa a dicembre 2023, per garantire, nei limiti delle risorse disponibili, l’applicazione dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali, un obiettivo importante attuato con la finalità di valorizzare l’esperienza dei dipendenti del Comune di Macerata maturata negli anni all’interno delle diverse categorie professionali. Per il 2024 l’amministrazione darà corso, inoltre, all’adeguamento professionale delle educatrici degli asili nido attraverso l’istituto delle progressioni verticali in deroga, realizzabile, come previsto dal contratto, entro il 31 dicembre del 2025. Per quanto riguarda il Piao sono stati attivati vari corsi di formazione per il personale dipendente, sia specifici di settore che trasversali. Si sono, inoltre, avviati e conclusi i quattro corsi per istruttori amministrativi contabili, il corso per funzionario tecnico esperto in opere strutturali e quello per istruttore informatico. L’ufficio ha poi prontamente assicurato le sostituzioni di breve periodo di personale dovute a motivazioni urgenti e imprevedibili. Al fine di assicurare un coretto e buon funzionamento degli uffici, considerate anche tutte le procedure di stabilizzazione e nuove assunzioni, l’Ufficio personale ha colto l’occasione per effettuare un incontro di “welcome on board”; un intervento che ha aperto il percorso di onboarding rivolto ai nuovi assunti che potrà prevedere percorsi formativi e di affiancamento specifici.

Sul fronte dei tributi, nel 2023, l’assessorato ha continuato a promuovere le riduzioni della Tari per le famiglie, confermate e ampliate rispetto agli anni precedenti, e per il 2024 saranno inserite nuove riduzioni come quella per le famiglie con almeno quattro figli, non legate quindi al reddito, e per unici occupanti con reddito modesto; nel 2024 saranno introdotte anche delle agevolazioni Tari per le nuove attività commerciali. Si è proceduto, inoltre, alla rottamazione delle sanzioni e degli interessi per i crediti vetusti (ingiunzioni ante 2016) ed è proseguita l’azione di recupero dei crediti relativi agli anni precedenti ai fini del bilancio e ciò comporta anche una diminuzione dei residui attivi.

Per quanto riguarda la delega ai sistemi informativi, sono state impegnate importanti risorse nella riprogettazione della rete informatica comunale, con l’obiettivo, raggiunto, di innalzare i livelli di sicurezza. L’assessorato ha partecipato, con successo, agli avvisi Pnrr dedicati alla digitalizzazione e ha avviato progetti volti al potenziamento e alla semplificazione dei servizi online ai cittadini.

Riguardo alle politiche giovanili e al sostegno e promozione della famiglia, l’anno è stato ricco di iniziative, trasversali e condivise con gli assessorati al turismo ed eventi, politiche sociali, culturali, sicurezza e con tutta l’amministrazione comunale sia per l’organizzazione degli eventi che per la riduzione del peso tributario e tariffario per le famiglie in genere e per le famiglie numerose in particolare.

Per quanto riguarda l’Ufficio Europa, nel 2023 è stato promosso il Servizio civile universale che vede il Comune di Macerata titolare di un progetto che coinvolge 70 volontari impiegati tra i vari enti del partenariato su tutto il territorio provinciale (27 i ragazzi in servizio nel capoluogo tra biblioteca, Palazzo Buonaccorsi, servizi sociali, nidi comunali, Informagiovani, Polizia locale e Ats 15). A novembre è partito anche il nuovo progetto di Servizio civile digitale che coinvolge, complessivamente, 29 volontari (sei sul Comune di Macerata) impegnati in attività di facilitazione digitale presso il servizio Urp e biblioteca (il progetto concluso a dicembre 2023, afferente al 2022, ha visto coinvolti sette volontari).

Il Comune è capofila anche di Neet.Less, finanziato dal Dipartimento delle politiche giovanili e Anci per 171mila euro, progetto che coinvolge altri partner e ha come obiettivo la messa in rete di azioni e prassi per intercettare i “neet” e coinvolgerli in percorsi di orientamento e formazione. L’assessorato ha promosso, nel 2023, la Festa dell’Europa e l’Aperitivo dell’Opera. La prima ha visto coinvolti 65 bar e locali della città ed è stata incentrata sull’Anno europeo delle competenze; la manifestazione ha coinvolto l’associazione Labilia per l’organizzazione di laboratori tematici e seminari dedicati. Come ogni anno, presso gli stand “Casa Europa” in piazza della Libertà, sono state coinvolte associazioni e l’Università di Macerata per attività informative e di animazione sui temi legati alla partecipazione a livello europeo. Sono stati, inoltre, organizzati tandem linguistici con il contributo di Esn e due concerti in piazza Mazzini e promosso il contest “EuropaXMe”. All’Aperitivo all’Opera, che ha visto il coinvolgimento di Confcommercio Marche Centrali e Confartigianato Macerata-Fermo-Ascoli Piceno, hanno aderito 40 bar e locali di Macerata. Per il 2024 sono in partenza con il coinvolgimento, rispettivamente, degli assessorati alla cultura e alle attività produttive, i progetti “B.Live Biblioteca da vivere” e “Start me up: da idea a imprese».