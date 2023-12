«Circa 2 milioni e 800mila euro di finanziamenti intercettati nel 2023 per la promozione turistica della città di Macerata e del suo territorio. Numerosissimi e di enorme qualità sono stati, inoltre, gli eventi promossi, in sinergia anche con le associazioni cittadine, che hanno contributo ad arricchire tutto l’anno con vie, piazze, teatri e luoghi della città che hanno fatto registrare un grande successo di pubblico oltre a un evidente ritorno in termini di indotto economico e turistico». Questa la fotografia scattata dall’Assessorato al Turismo, Sport e Grandi Eventi che ha tracciato un bilancio di fine anno per il 2023. Continuano dunque i report annuali inviati dal Comune, dopo quelli degli assessori Andrea Marchiori, Laura Laviano, Katiuscia Cassetta, Paolo Renna e Oriana Piccioni, è la volta di Riccardo Sacchi.

Ecco il suo personale report.

«Brevi scatti di un 2023 scandito dall’impegno e dalla passione di chi, insieme all’assessorato al Turismo, Sport, Grandi Eventi e Comunicazione, forte del prezioso lavoro dei suoi Uffici, ha contribuito a raccontare la nostra città, consentendole di riconfermarsi, con merito, Città dei Festival. L’Amministrazione Parcaroli è orgogliosa di aver ospitato, nel corso di tutto l’anno, numerose eccellenze che hanno regalato momenti di leggerezza e riflessione, divertimento e approfondimento, creando spazi di condivisione in cui ci si è potuti immergere e portando prestigio con aumento dell’indotto economico, commerciale e turistico. Il mio ringraziamento personale e quello del mio Assessorato va a tutte e tutti coloro che con la loro preziosa collaborazione, passione e dedizione hanno reso possibile raggiungere questi risultati”. L’Assessorato al Turismo coordina progetti di valorizzazione turistica della città e del territorio con l’obiettivo di migliorare l’offerta dei servizi rivolta ai turisti intercettando risorse grazie ai bandi nazionali e regionali. Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, il Comune si aggiudicato, nel 2023, 75mila euro per il progetto di “Valorizzazione dell’opera scientifica e letteraria di Giuseppe Vincenzo Tucci (1894-1984)” da realizzare con la collaborazione tecnico-scientifica dell’Associazione Identità Europea e a febbraio, per la prima volta, ha allestito uno stand dedicato alla BIT di Milano, la fiera turistica più importante d’Italia, con il progetto “La mia via Lauretana” (sono stati oltre 2mila i contatti raggiunti nei 3 giorni di fiera). Nel mese di aprile il Comune, in qualità di capofila dell’aggregato dei Comuni Mama – Marca Maceratese dell’area Sisma, si è aggiudicato un finanziamento di 2 milioni e 500mila euro per il rilancio economico e sociale e per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio. Ad agosto, infine, è stato concesso il finanziamento di 200mila euro per il progetto “Let’s Marche Go” candidato al bando dell’Atim (Agenzia per il Turismo e l’internazionalizzazione delle Marche), destinato alla promozione delle attività turistiche nei Comuni dell’Area Sisma.

Per quanto riguarda i Grandi Eventi – approfonditi di seguito in ordine cronologico – il Comune ha promosso il tradizionale appuntamento con Miss Befana del 6 gennaio con la Pro loco di Villa Potenza; le Audizioni Live di Musicultura che hanno portato al Teatro Lauro Rossi – per dieci serate tra fine febbraio e inizio marzo -, tanti artisti e nomi di rilievo del panorama musicale nazionale con evidenti e positive ricadute economiche e di immagine sulla città e sulle sue attività ricettive e commerciali; la XXXIII edizione del Carnevale Maceratese promosso con la Pro loco di Piediripa; il Festival Macerata Racconta che ha dato spazio ai big della letteratura e i finalisti del Premio Strega; la Mille Miglia con oltre 400 equipaggi transitati in città e personalità di spicco alla guida dei bolidi. A giugno, la XXXIV edizione del Festival Musicultura, condotta da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico, ha portato sul palco dello Sferisterio Fabio Concato, Dardust, Paola Turci, Ermal Meta, Mogol, Santi Francesi, Simone Cristicchi, Amara, GnuQuartet, Rachele Andrioli e Coro a coro e Gianmarco Carroccia oltre agli otto vincitori. La kermesse, che ha incoronato il gruppo palermitano Santamarea, ha dato luogo a una settimana di eventi da tutto esaurito con gli irrinunciabili appuntamenti della Controra nelle piazze e nei cortili del centro storico e i due concerti in piazza della Libertà di Ron e Carroccia con migliaia di spettatori.

Altro appuntamento di punta dell’estate maceratese è stato anche Sferisterio Live che, con i 10 concerti che si sono celebrati tra giugno e ottobre, ha portato in arena ben 20mila spettatori con cinque sold out e straordinarie performances, nell’ordine, dei The Lumineers, Simply Red, Deep Purple, David Garrett, Mr. Rain, Robert Plant, Madame, Massimo Ranieri e Venditti&DeGregori, Sferisterio Live ha collazionato, sui social, 235mila visualizzazioni dei contenuti, 14mila visite ai profili e 8mila interazioni. A ciò occorre aggiungere un ritorno economico diretto che ha portato nelle casse dell’Associazione ben 97mila euro tra servizi e fee relativa ai biglietti venduti, nonché ulteriori giornate lavorative per le maestranze e un ritorno economico indiretto a benefico delle attività commerciali e ricettive della città, senza dimenticare lo straordinario ritorno di immagine per i brand città e Sferisterio. Il 2023 ha visto un agosto ricco di iniziative con Sibillini&Dintorni, 40 equipaggi di auto d’epoca con l’annessa rievocazione; il Festival del Folklore che ha portato in città i gruppi folkloristici di Ecuador, Nuova Zelanda, Sudafrica e Sardegna e San Giuliano Ospitaliere con quattro serate all’insegna della musica dal vivo e migliaia di presenze per la tradizionale fiera che ha visto circa 300 espositori. A settembre spazio ad Artemigrante che ha visto a Macerata vie e piazze stracolme di giovani, famiglie e turisti, per la 24esima edizione che si è confermata un appuntamento di riferimento nazionale.

Overtime Festival, vero e proprio fiore all’occhiello degli eventi della città, a ottobre ha portato a Macerata decine di eventi diffusi in piazza, scuole e teatri che hanno registrato un enorme successo di pubblico grazie a prestigiosi ospiti come, tra gli altri, Gianluigi Pardo, Federico Buffa, Ciro Ferrara, Aldo Serena, Zdeněk Zeman, Marino Bartoletti, Dan Peterson, Sara Simeoni, Manuela (Manù) Benelli, Nino Frassica. Più di 350 sono stati i partecipanti alla due giorni del Trekking Urbano, il tour organizzato in collaborazione con l’associazione “Macerata by Marche”. Dopo le riuscitissime visite alla “Macerata sotterranea” di giugno, due i temi delle giornate di ottobre e novembre: “Le porte e le mura storiche” e “Macerata sotterranea”. Turisti e visitatori, giunti da ogni parte d’Italia, complice il lungo ponte di Ognissanti che ha agevolato un flusso destagionalizzato, hanno avuto modo di apprezzare i sotterranei di Palazzo Buonaccorsi dove un tempo venivano conservate le derrate alimentari e rievocazioni storico- popolari della lavanda dei panni a Fonte Maggiore, grazie alla collaborazione dell’associazione Li Pistacoppi. Tra gli appuntamenti conclusivi dell’anno e uno dei più sentiti dalla comunità c’è, infine, Macerata per Natale con oltre 50 giorni di eventi tra accensione delle luminarie, Capodanno in Piazza con musica dal vivo e l’elezione di Miss Befana 2024. In mezzo, rassegne teatrali, concerti, villaggio di Babbo Natale itinerante, mercatini, pista di ghiaccio, castagnate, folklore.

Il tutto promosso con un piano di comunicazione in sinergia tra l’Ufficio Turismo e l’Ufficio Comunicazione del Comune e una proficua collaborazione tra i diversi assessorati coinvolti. Si scaldano, infine, i motori in vista di gennaio 2024: spazio all’appuntamento – che a novembre 2023 è stato rimandato – con la seconda edizione di Presente Liberale, il festival nazionale del pensiero libero promosso con la consulenza scientifica della casa editrice Liberilibri. Il 19 gennaio è prevista, presso la biblioteca Mozzi Borgetti, l’inaugurazione della mostra sulla censura – il tema di questa edizione – e il 23 gennaio appuntamento sulla “Cancel Culture” al teatro della Filarmonica con tre giornalisti di caratura nazionale: Francesco Borgonovo, Camillo Langone e Giuli Meotti. Per quanto riguarda la delega allo Sport, anche nel 2023 profonda attenzione è stata posta dall’Amministrazione sulle infrastrutture sportive attraverso la predisposizione di un articolato e proficuo lavoro in sinergia con l’Ufficio Tecnico che ha condotto all’individuazione di realizzazioni strategiche. Si è giunti alla riqualificazione del Palasport e si arriverà, nell’immediato, alla realizzazione della nuova palestra polifunzionale nella frazione di Piediripa, alla profonda riqualificazione dello stadio Helvia Recina, ai nuovi impianti per il rugby a Villa Potenza, agli impianti rinnovati e ammodernati per gli appassionati di tennis e padel. Inoltre, nel quadro del piano triennale delle opere, è prevista una significativa dotazione di risorse per la riqualificazione di alcune strutture che sono la “casa” di prestigiose società che hanno fatto la storia dello sport maceratese».