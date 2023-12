«Monitoraggio continuo delle spese, attenzione alla ricerca di risparmi per la gestione delle utenze ancora molto alte rispetto agli anni precedenti, rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti e costante monitoraggio delle società partecipate». Sono questi i punti cardine del lavoro portato avanti dall’Assessorato al bilancio e alle società partecipate che ha tracciato il report di fine anno del 2023.

Ecco il report integrale dell’assessora Oriana Piccioni.

«Dopo 20 anni di amministrazione di sinistra, non appena insediati abbiamo ereditato una situazione che rappresentava un notevole indebitamento con finanziamenti stipulati, principalmente, nel 2019 e 2020, periodo pre-elettorale – ha commentato l’assessore al bilancio Oriana Piccioni – sul fronte delle società partecipate l’amministrazione Parcaroli ha trovato una situazione di stallo in diverse società in liquidazione alle quali abbiamo iniziato a lavorare sin dal primo giorno. Il rendiconto 2022 è stato approvato con un importante avanzo in parte corrente di 1.951.000 euro dovuto in parte al minore accantonamento per la controversia con Nvt e in parte per la più efficace gestione dei residui. L’avanzo è stato utilizzato per aggiornare gli stanziamenti per utenze (500mila euro) tramite un apposito accantonamento e in parte per la copertura dei debiti fuori bilancio emersi dopo gli eventi alluvionali di giugno 2023, come previsto dalla normativa. Abbiamo avuto anche un avanzo in conto capitale di oltre 2.229.000 euro utilizzato per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi (410mila euro) e per l’asta prevista per l’area del centro agroalimentare di Piediripa (600mila euro) destinando il resto all’aggiornamento prezzi dovuto alla prevedibile inflazione sul fronte delle forniture ricevute per terminare le opere pubbliche. L’indebitamento dell’ente è stato sempre monitorato e contenuto per le effettive necessità privilegiando l’utilizzo di avanzi di bilancio, nel rispetto della normativa, e avviando un programma di manutenzioni progressive finanziate con i risparmi di spesa al fine di non gravare con ulteriori finanziamenti la parte corrente del bilancio per gli esercizi futuri. Da sottolineare, inoltre, contrariamente a ciò che avveniva in passato, tutti i pareri favorevoli da parte dei Revisori contabili.

Nell’anno 2023 sono stati approvati la variazione di bilancio di previsione 2023 da 3 milioni di euro e il piano delle opere pubbliche a seguito della conferma della sospensione dei mutui nella zona del cratere; il rendiconto 2022 con avanzo di 1.951.484 euro, di cui 500mila euro accantonati per le utenze, e ciò ha determinato un avanzo libero di amministrazione parte corrente per 1.451.484 euro. Relativamente alla parte degli investimenti è stato approvato un avanzo destinato in conto capitale di 2.229.882 euro. Sono state poi approvate la rinegoziazione dei mutui Cassa depositi e prestiti relativi al credito sportivo di cui 378mila euro utilizzati per il 2023 per la manutenzione straordinaria delle strade e la cura del verde e 377mila euro utilizzabili per il 2024; la variazione di bilancio 2023 di oltre 20 milioni di euro con utilizzo di avanzo in parte corrente per il reddito di civiltà e un avanzo in conto capitale per le manutenzioni straordinarie di 776mila euro e la delibera di lavori di somma urgenza in seguito alle forti piogge di maggio e all’alluvione di giugno per 100.380 euro come debito fuori bilancio per il quale è stato utilizzato l’avanzo libero del rendiconto 2022.

Nel luglio 2023 sono stati approvati la variazione di assestamento generale di bilancio 2023, un atto determinante per la continuità amministrativa dell’ente; la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023; la delibera di somma urgenza di lavori per fosso Valteia e del debito fuori bilancio di 119.468 euro coperto con avanzo di amministrazione 2022 e la ratifica di variazione di bilancio di Giunta urgente per 23mila euro per l’acquisto di una macchina traccia linee, con la quale si stanno svolgendo lavori di ritinteggiatura delle segnaletica orizzontale delle arterie viarie cittadine, con l’utilizzo di avanzo in conto capitale proveniente dal Rendiconto 2022.

È stata approvata, poi, la variazione di bilancio n. 6 in parte corrente per 1.128.888 euro per la riallocazione di risorse interne e principalmente per l’acquisizione di contributi statali, regionali ed europei. Per la parte in conto capitale sono stati recepiti contributi pervenuti dal Coni e dalla Regione Marche. Da segnalare l’inserimento di risorse per atteso contributo statale su minori stranieri non accompagnati per 539.856 euro.

A fine ottobre è stata approvata, inoltre, la variazione di bilancio di circa 7 milioni di euro riguardante nuove risorse provenienti dallo Stato per i servizi dell’Ambito territoriale sociale 15 (3,7 milioni di euro) e per integrazione di finanziamenti per i seguenti interventi: centro fiere di Villa Potenza (800mila euro), piscina (500mila euro) e Magazzini Rossini (200mila euro) per far fronte all’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione.

Approvate, inoltre, la ratifica della variazione d’urgenza per il finanziamento sisma di 2.746.130,56 euro ricevuto per i lavori di consolidamento della strada antistante i palazzi di via Maffeo Pantaleoni e via Zorli e la variazione di bilancio per l’approvazione dell’ultima variazione ordinaria parte corrente con l’assestamento di capitoli di bilancio per 914mila euro. Nelle ultime sedute, il consiglio comunale ha, infine, approvato la ratifica della variazione d’urgenza relativa a Iti 2, strategia territoriale Social Valley per 5,6 milioni di euro relativa ai fondi Fesr e Fse+ per la riqualificazione dell’area della vallata del Potenza in sinergia con gli altri Comuni confinanti, l’Università e le associazioni di categoria, progetto all’interno del quale si segnala, di particolare interesse, il nuovo centro diurno destinato a laboratori per persone con sindrome dello spettro autistico. Approvato, infine, il dupe la razionalizzazione delle società partecipate con il primo adempimento, deliberato a parte della icognizione di alcuni servizi a rilevanza economica che l’ente svolge.

A fine settembre è stato approvato il bilancio consolidato 2022 che ha realizzato un buon utile per quanto riguarda Apm: 1.159.000 euro. Un risultato soddisfacente per il Comune relativamente alla situazione finanziaria della società partecipata che chiude con un utile ante imposte di oltre 1,5 milioni. Sostanziale tenuta delle altre società del gruppo amministrazione pubblica con una particolare attenzione da porre all’Asp Ircr che ancora risente delle difficoltà legate all’emergenza pandemica e che non ha ricevuto ristori in relazione all’emergenza covid-19. Nel 2023 è stata inoltre conclusa la liquidazione del centro agroalimentare, una procedura in corso da diversi anni che l’amministrazione Parcaroli è riuscita a definire mantenendo aperto il mercato ortofrutticolo per effetto della gestione diretta, e ripristinata l’attività del centro ecologia che chiude l’anno con un utile. Chiude in sostanziale pareggio il bilancio del Cosmari. La Smea ha, infine, alienato l’ultimo cespite e procederà alla chiusura della liquidazione entro i primi mesi del 2024. In merito alle società partecipate, in fase di rendiconto comunale 2022, è stato stanziato un contributo straordinario di 100mila euro per l’associazione Arena Sferisterio. Nel 2023 è stato rinnovato il cda dell’Ircr che prevede la gestione di ulteriori servizi da gestire e per i quali si è provveduto, di recente, alla stipula di un nuovo protocollo d’intera ed è stata stabilita l’uscita del Comune dalla Rete lirica delle Marche».