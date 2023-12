Notte insonne per i residenti della zona a sud di piazza XX Settembre, a Civitanova, ora i residenti tornano a chiedere al prefetto di valutare l’esposto inviato mesi fa sulla situazione attorno al Donoma.

Ieri sera, in occasione della serata del martedì, i firmatari dell’esposto tornano a lamentare i soliti disagi dovuti alla presenza di ragazzi e ragazze chiassosi e maleducati. Ieri intervenuta anche una volante della polizia chiamata dai residenti per gli schiamazzi e una lite in corso: «però il problema rimane sempre quello – dicono all’unisono i firmatari dell’esposto – interviene magari una pattuglia, per un po’ la situazione torna alla normalità e poi il giorno successivo tutto come prima. Abbiamo ripresentato l’esposto anche alla nuova prefetta e chiediamo che vengano valutate soluzioni strutturali». In particolare i residenti chiedono che ad esprimersi sia anche il sindaco Fabrizio Ciarapica: «non è possibile che un sindaco non abbia poteri su una situazione del genere – proseguono – da dieci anni ormai va avanti questa storia, chiediamo che anche l’amministrazione valuti l’opportunità di una discoteca in pieno centro, a pochi passi dalle abitazioni dei residenti ed eventualmente verifichi se vi siano le condizioni per una revoca delle autorizzazioni che 10 anni fa permisero la trasformazione da cinema a locale da ballo».