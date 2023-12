«Urla, schiamazzi, atti vandalici, spaccio a cielo aperto». Questo è quanto denunciano i residenti del centro di Civitanova, nella zona a sud di piazza XX Settembre, che lamentano di aver trascorso un altro sabato notte da incubo nella zona del Donoma. C’è chi si è visto rompere un vaso nella zona tra via delle Rete e via della Gondola, chi ha denunciato episodi di spaccio in piazza San Martin, urla e grida in corso Garibaldi. Alcune scene sono state riprese dalla telecamere di videosorveglianza di un residente.

«Dalle 4 alle 5 è stato un inferno – dice un residente che preferisce rimanere anonimo – il livello di sopportazione è ormai superato». «Non è la prima volta – aggiunge un altro residente – escono ubriachi dalla discoteca e vengono per distruggere ogni cosa. Dormire è impossibile e la mattina troviamo urina e vomito dappertutto».

«Non mi risultano danneggiamenti – ha aggiunto Daniele Angelini del Donoma – erano circa 8 ragazzi che alla fine di via Della Rete stavano urlando e non se ne andavano, li ho visti anche io perché è successo alle 5.30, a locale chiuso. Io sono uscito per ultimo con un addetto alla sicurezza, la discoteca era chiusa e non c’era più nessuno e non si riusciva a mandarli via. Ma non mi risulta che ci siano stati danneggiamenti o casi di violenza».

Proprio i residenti un mesetto fa, avevano presentato un esposto con circa 200 firme per chiedere più presenza delle forze dell’ordine nel fine settimana. Un mese fa, da queste parti, hanno messo insieme circa duecento firme, e le hanno consegnate al prefetto di Macerata, per denunciare la situazione e per provare ad ottenere una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle notti del fine settimana. Il sindaco Fabrizio Ciarapica aveva poi emanato un’ordinanza per vietare il transito pedonale nella zona di via Nave, Conchiglia e Carena, cioè nella zona a nord di piazza XX Settembre.

