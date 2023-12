Il Comune di San Severino ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta accelerata per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di San Michele relativi al primo stralcio. Il bando è presente sul sito della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Potenza Esino Musone ed è anche consultabile qui.

«L’appalto ha per oggetto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire e dare completamente ultimati le opere come dettagliato nel progetto esecutivo aggiornato approvato con Decreto di Giunta Comunale n. 321 del 04/12/2023 – si legge in una nota del Comune – L’importo dei lavori posto a base d’asta è di 457.617,02 euro oltre Iva. Le opere saranno aggiudicate in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50, comma 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023. Le offerte vanno presentate entro le ore 13 del 15 gennaio 2024 tramite piattaforma telematica, secondo le modalità esplicate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, sul sito (qui). La procedura verrà svolta interamente ed unicamente sulla piattaforma telematica di negoziazione dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. La documentazione di gara completa, comprensiva di modulistica è disponibile qui».