Affitta 300 tra sdraio e lettini per uno chalet che gestisce a Civitanova, poi non li restituisce e non paga il costo dell’affitto: denunciato per appropriazione indebita. La vicenda era cominciata prima dell’inizio della stagione estiva 2022. La società che gestisce uno chalet di Civitanova ha preso in affitto circa 300 tra lettini e sdraio (che hanno un valore di circa 50mila euro). Finita l’estate era ora di restituire i lettini.

Invece, secondo le indagini condotte dalla polizia, non solo la società non avrebbe saldato quanto dovuto ma lettini e sdraio erano spariti. Il proprietario aveva fatto denuncia. Nei guai il titolare della società, un imprenditore della provincia di Cosenza. L’attrezzatura non era andata lontano. L’imprenditore l’aveva riutilizzata sulle sabbie di Porto Sant’Elpidio, in uno chalet di sua proprietà. Altra denuncia del proprietario dell’attrezzatura. La polizia ha fatto partire le indagini e a novembre è stata sequestrata attrezzatura per circa 96mila euro ed a seguito di ulteriori attività di indagine ne è stata sequestrata nei giorni scorsi altra (in esecuzione di ulteriore decreto di perquisizione e sequestro, emessi dalla procura di Macerata) per un valore di circa 50mila euro. Il materiale era stoccato in deposito a Monte San Giusto. Tutto è stato affidato in custodia giudiziale al legittimo proprietario. L’imprenditore del Cosentino è stato indagato, insieme ad altre due persone appartenenti alla stessa società, per appropriazione indebita.