Bagno della vigilia di Natale per un gruppo di 14 intrepidi che questa mattina attorno alle 11 si sono riuniti per festeggiare a loro modo le festività natalizie con un rigenerante bagno nel mare del lungomare sud di Civitanova, all’altezza della biblioteca Zavatti. Non è il primo anno che il gruppetto si raduna proprio alla vigilia sfidando il freddo e le temperature invernali dell’acqua dell’Adriatico per l’impresa di Natale. A dire il vero quest’anno è andata anche bene visto le temperature gradevoli di un inverno appena iniziato, ma già segnato da un anticiclone che non ha fatto patire troppo il freddo. Questa mattina la colonnina di mercurio infatti ha sfiorato i 17 gradi.

(l. b.)