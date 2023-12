di Federico De Marco

Si tuffano nel mare gelido di Civitanova, temperatura a 10 gradi, per mantenere fede ad una promessa. Storia di un tumore sconfitto, d’amore e d’amicizia ambientata nel mondo del calcio, con lieto fine che sembra fatta apposta per questo Natale. «Quando riuscirai e venire fuori da questa malattia ci faremo un bagno in mare per ringraziare il cielo», aveva promesso l’amico calciatore a Fabio Santoni, 52 anni di Civitanova, improvvisamente colpito da una grave malattia.

E ieri mattina, sfidando il freddo dell’inverno, i due si sono tuffati nelle acque del litorale civitanovese. Fabio Santoni è un allenatore di calcio, con tanta esperienza nei settori giovanili della provincia e attualmente collaboratore tecnico della prima squadra del Trodica. Lo scorso giugno, mentre era in vacanza con la famiglia a Parigi, ha scoperto di avere un tumore al colon poi rivelatosi maligno. La sua vita è cambiata all’improvviso ma tutti gli sono rimasti attorno. Il grande calore della famiglia, degli amici e della squadra di calcio in qualche modo lo hanno rassicurato, non si è sentito solo ed ha trovato la forza di resistere.

A fine agosto Fabio Santoni è stato operato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma e oggi, dopo numerosi controlli, può dire di essere guarito. E non si è dimenticato della promessa che gli aveva fatto il suo amico calciatore, anche lui nel Trodica, Nicolas Monserrat: «Appena guarisci ci facciamo un bagno in mare per ringraziare il cielo». Fabio, accompagnato dalla moglie Roberta che ha immortalato l’avvenimento, si è dato appuntamento sul lungomare nord di Civitanova con Nicolas Monserrat. Armati di borsone, coperte e accappatoi, come fosse un allenamento, si sono diretti verso la riva e si sono tuffati.

Nonostante il mite inverno la temperatura esterna era di circa 10 gradi e l’acqua naturalmente gelida. «Abbiamo voluto compiere questo gesto – racconta Fabio Santoni – per ringraziare il cielo, poi per ringraziare anche tutti quelli che mi hanno aiutato e che mi sono stati sempre vicino come la mia famiglia, in particolare mia moglie e le mie due figlie, il dottore del Policlinico che mi ha operato, il frate dell’ospedale, Nicolas e tutta la squadra che mi ha sempre supportato e aspettato. Questo dimostra che il male guarisce anche grazie all’amore». Adesso Fabio è tornato in campo. Per lui un Natale indimenticabile. Tanti auguri.