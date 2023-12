Un giovane nei guai perché trovato alla guida ubriaco, un uomo denunciato per furto e sanzioni per un’attività commerciale. E’ l’esito dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di Tolentino negli ultimi giorni prima del Natale.

Un 29enne è finito nei guai dopo uno schianto. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente lungo la Provinciale 502 a San Severino, era andato fuori strada da solo. Una volta trasferito all’ospedale di Camerino è stato sottoposto alle analisi per verificare se avesse bevuto o assunto droghe. Ed è venuto fuori che aveva nel sangue un tasso di alcol pari a 3,19 grammi/litro, cioè oltre sei volte il limite consentito. Così giovedì i carabinieri l’hanno denunciato. Per il 29enne è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell’auto ai fini della confisca. Ieri, nell’ambito di un servizio coordinato a San Severino Marche e Tolentino, con numerose pattuglie dedicate al controllo del territorio, il Nas di Ancona con i militari di Tolentino hanno controllato alcune attività commerciali: una di queste è stata sanzionata per omissioni in materia di autocontrollo nella gestione e tracciabilità degli alimenti.

A Loro Piceno invece i carabinieri hanno denunciato un 43enne per furto di vari pezzi di ricambio di auto (principalmente specchietti e cerchi) avvenuto nei giorni scorsi a Sant’Angelo in Pontano. L’uomo è stato incastrato dalle telecamere e da alcuni testimoni.